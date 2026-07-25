Fernando Alonso lijkt ook in 2027 verbonden te blijven aan Aston Martin. Volgens Spaanse media staat de tweevoudig wereldkampioen op het punt zijn toekomst vast te leggen bij de Britse renstal. Een verrassende terugkeer naar Alpine lijkt daarentegen van de baan, ondanks eerdere geruchten over een vierde avontuur in Enstone.

De toekomst van Alonso is al maanden onderwerp van speculatie. Het contract van de Spanjaard loopt na dit seizoen af en Alpine werd meermaals genoemd als mogelijke bestemming. Toch liet Alonso voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije al doorschemeren dat hij voor 2027 nog altijd een overeenkomst met Aston Martin heeft en dat hij geen andere opties overweegt.

Aston Martin of een nieuwe rol buiten de cockpit

Volgens het Spaanse MARCA liggen er voor Alonso nog slechts twee scenario's op tafel. De ervaren coureur verlengt zijn actieve loopbaan bij Aston Martin tot minimaal 2027 – mogelijk zelfs tot en met 2028 – of hij stopt als Formule 1-coureur en blijft als ambassadeur aan het team verbonden, terwijl hij eventueel elders gaat racen.

Die beslissing hangt grotendeels af van het vertrouwen dat Alonso heeft in de toekomst van Aston Martin. De renstal kende een moeizame start van het nieuwe reglemententijdperk in 2026, maar werkt ondertussen hard aan de ontwikkeling van de wagen. Ook de wijzigingen aan de motorreglementen vanaf 2027 kunnen een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke keuze van de Spanjaard.

Alpine-hereniging lijkt uitgesloten

Een terugkeer naar Alpine lijkt ondertussen steeds onwaarschijnlijker te worden. Volgens de berichtgeving spelen daarbij meerdere factoren een rol. Zo zouden de sportieve vooruitzichten van het Franse team minder aantrekkelijk zijn, terwijl ook de nieuwe titelsponsordeal met Gucci een rol zou spelen.

Gucci neemt vanaf 2027 de plaats in van BWT als titelsponsor van Alpine. Daarmee keert ook Luca de Meo, inmiddels CEO van moederbedrijf Kering, nadrukkelijk terug in beeld. Hoewel De Meo eerder toegaf dat Alpine Alonso destijds niet de behandeling gaf die hij verdiende, zou de relatie tussen beide partijen tijdens Alonso's laatste periode bij het team flink zijn bekoeld. Daardoor lijkt een vierde samenwerking vrijwel uitgesloten, waardoor Aston Martin of een afscheid van de Formule 1 de meest logische uitkomst lijkt.