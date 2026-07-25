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'Alpine grijpt mis: Alonso wil door met Aston Martin'

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'Alpine grijpt mis: Alonso wil door met Aston Martin'

Fernando Alonso lijkt ook in 2027 verbonden te blijven aan Aston Martin. Volgens Spaanse media staat de tweevoudig wereldkampioen op het punt zijn toekomst vast te leggen bij de Britse renstal. Een verrassende terugkeer naar Alpine lijkt daarentegen van de baan, ondanks eerdere geruchten over een vierde avontuur in Enstone.

De toekomst van Alonso is al maanden onderwerp van speculatie. Het contract van de Spanjaard loopt na dit seizoen af en Alpine werd meermaals genoemd als mogelijke bestemming. Toch liet Alonso voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije al doorschemeren dat hij voor 2027 nog altijd een overeenkomst met Aston Martin heeft en dat hij geen andere opties overweegt.

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Aston Martin of een nieuwe rol buiten de cockpit

Volgens het Spaanse MARCA liggen er voor Alonso nog slechts twee scenario's op tafel. De ervaren coureur verlengt zijn actieve loopbaan bij Aston Martin tot minimaal 2027 – mogelijk zelfs tot en met 2028 – of hij stopt als Formule 1-coureur en blijft als ambassadeur aan het team verbonden, terwijl hij eventueel elders gaat racen.

Die beslissing hangt grotendeels af van het vertrouwen dat Alonso heeft in de toekomst van Aston Martin. De renstal kende een moeizame start van het nieuwe reglemententijdperk in 2026, maar werkt ondertussen hard aan de ontwikkeling van de wagen. Ook de wijzigingen aan de motorreglementen vanaf 2027 kunnen een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke keuze van de Spanjaard.

Alpine-hereniging lijkt uitgesloten

Een terugkeer naar Alpine lijkt ondertussen steeds onwaarschijnlijker te worden. Volgens de berichtgeving spelen daarbij meerdere factoren een rol. Zo zouden de sportieve vooruitzichten van het Franse team minder aantrekkelijk zijn, terwijl ook de nieuwe titelsponsordeal met Gucci een rol zou spelen.

Gucci neemt vanaf 2027 de plaats in van BWT als titelsponsor van Alpine. Daarmee keert ook Luca de Meo, inmiddels CEO van moederbedrijf Kering, nadrukkelijk terug in beeld. Hoewel De Meo eerder toegaf dat Alpine Alonso destijds niet de behandeling gaf die hij verdiende, zou de relatie tussen beide partijen tijdens Alonso's laatste periode bij het team flink zijn bekoeld. Daardoor lijkt een vierde samenwerking vrijwel uitgesloten, waardoor Aston Martin of een afscheid van de Formule 1 de meest logische uitkomst lijkt.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.793

"Wat zeg je, ben ik 'n karikatuur van mezelf aan het worden?
Ja, Fernando, dat ben je idd"....aldus 'n groot deel van de race wereld.

  • 1
  • 25 jul 2026 - 10:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin Alpine

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.793

    "Wat zeg je, ben ik 'n karikatuur van mezelf aan het worden?
    Ja, Fernando, dat ben je idd"....aldus 'n groot deel van de race wereld.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 10:41
  • Pietje Bell

    Posts: 35.922

    Twee foto's van Fernando's moeder met de baby, de nanny en Melissa en
    Melissa en Fernando met hun zoontje op de arm in de garage.

    www.instagram.com/p/DbMEv8NiI9O/?img_index=1

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 11:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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