Verstappen naar de stewards na opmerkelijk incident

Max Verstappen moet zich na de tweede vrije training op het circuit van Suzuka bij de stewards melden. De Nederlander kwam tijdens een snelle run de Alpine van Franco Colapinto tegen, en die leek niet op te letten. De stewards willen hierover gaan praten met de twee coureurs.

Voor Verstappen was het vandaag een zeer frustrerende dag op het circuit van Suzuka. In beide vrije trainingen kwam hij er niet aan te pas, en in de sessie van zojuist moest hij een dikke seconde toegeven op de snelste tijd. Het resulteerde in een tiende tijd, en daar zal Verstappen niet bepaald tevreden mee zijn.

Wat ging er mis?

Zijn sessie begon eveneens op een zeer frustrerende wijze, want toen hij bezig was met een snelle ronde kwam hij de Alpine van Colapinto tegen in de bevreesde 130R. Verstappen lette goed op, en drukte snel op de rem. Colapinto leek echter niet door te hebben dat de Red Bull vlak achter hem reed, en de stewards willen graag horen wat er aan de hand was, en waarom Colapinto niet besloot om aan de kant te gaan.

De vraag is of er een zware straf zal worden uitgedeeld voor dit opvallende incident. Soortgelijke incidenten zorgden in het verleden vaak voor reprimandes of officiële waarschuwingen, vaak niet eens voor de coureur, maar voor het team. De kans is groot dat er bij dit incident iets soortgelijks gaat gebeuren.

Wat was er aan de hand met Hamilton?

Voor Verstappen wordt het zijn tweede tripje naar de stewards van de dag. Na de eerste vrije training mocht hij zich samen met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton melden voor een soortgelijk incident als met Colapinto. Ook bij dit moment werd Verstappen in de weg gereden in de befaamde 130R, maar de stewards besloten uiteindelijk geen straf uit te delen.

Voor Verstappen zou een straf voor Colapinto niets meer dan een doekje voor het bloeden zijn, want hij was niet bepaald tevreden met zijn resultaat.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.848

Franco Colapinto zal gedacht hebben, Max is zo snel niet meer, daar hoef ik niet voor uit de weg te gaan.

  • 27 maa 2026 - 09:44
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

