Flavio Briatore heeft geen plannen om Max Verstappen naar Alpine te halen. De Italiaanse topman erkent dat de viervoudig wereldkampioen momenteel de beste coureur van de Formule 1 is, maar benadrukt dat succes volgens hem niet alleen afhangt van een stercoureur. Bovendien ziet hij bij Mercedes momenteel een heel ander interessant verhaal ontstaan.

Briatore kende in het verleden grote successen met Michael Schumacher bij Benetton en Fernando Alonso bij Renault. Daardoor kreeg hij in de podcast Beyond The Grid de vraag of Alpine, dat op termijn wil meedoen om de wereldtitel, opnieuw een absolute vedette nodig heeft om de top te bereiken.

Briatore ziet Verstappen niet naar Alpine komen

Toen de naam van Verstappen viel, reageerde Briatore met een knipoog. Volgens de Italiaan begint zo'n transfer namelijk bij een goedgevulde bankrekening.

"Om Verstappen binnen te halen heb je eerst een enorme zak geld nodig. Dat budget hebben wij simpelweg niet", stelde Briatore. Daarmee gaf hij direct aan dat Alpine momenteel niet in de positie verkeert om de Nederlander los te weken bij de concurrentie.

Dat betekent niet dat Briatore twijfelt aan de kwaliteiten van Verstappen. Integendeel. De Alpine-adviseur schaart hem zonder aarzelen in hetzelfde rijtje als de grootste namen waarmee hij heeft gewerkt. "Als je kijkt naar pure klasse, dan hoort Verstappen thuis naast coureurs als Schumacher en Alonso. Op dit moment is hij voor mij de beste rijder op de grid."

'Auto belangrijker dan de coureur'

Toch wijst Briatore erop dat zelfs een uitzonderlijk talent afhankelijk blijft van het materiaal. Volgens hem bewijst de huidige situatie bij Red Bull Racing dat opnieuw.

"Toen Red Bull over de beste wagen beschikte, pakte Verstappen resultaten die bijna niet te bevatten waren. Maar zodra die voorsprong verdwijnt, zie je hoe belangrijk de auto blijft in deze sport", legde Briatore uit. Daarmee verwees hij onder meer naar het dominante seizoen van 2023, waarin Red Bull vrijwel onverslaanbaar was.

Vervolgens richtte Briatore zijn pijlen op Mercedes, waar volgens hem een onverwacht dilemma is ontstaan. De Italiaan is onder de indruk van Andrea Kimi Antonelli en denkt dat de jonge Italiaan de plannen van Toto Wolff flink heeft veranderd. "Een halfjaar geleden zou iedereen zonder nadenken voor Verstappen kiezen boven Antonelli. Nu ligt dat anders. Antonelli heeft zich razendsnel ontwikkeld en dat zorgt voor hoofdbrekens bij Mercedes. Toto had nooit verwacht dat hij zó snel zou zijn. Eerlijk gezegd geniet ik wel van dat soort dilemma's", besloot Briatore met een lach.