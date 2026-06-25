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Verstappen in verband gebracht met Alpine: "Dan hebben we veel geld nodig"

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Verstappen in verband gebracht met Alpine: "Dan hebben we veel geld nodig"

Flavio Briatore heeft geen plannen om Max Verstappen naar Alpine te halen. De Italiaanse topman erkent dat de viervoudig wereldkampioen momenteel de beste coureur van de Formule 1 is, maar benadrukt dat succes volgens hem niet alleen afhangt van een stercoureur. Bovendien ziet hij bij Mercedes momenteel een heel ander interessant verhaal ontstaan.

Briatore kende in het verleden grote successen met Michael Schumacher bij Benetton en Fernando Alonso bij Renault. Daardoor kreeg hij in de podcast Beyond The Grid de vraag of Alpine, dat op termijn wil meedoen om de wereldtitel, opnieuw een absolute vedette nodig heeft om de top te bereiken.

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Briatore ziet Verstappen niet naar Alpine komen

Toen de naam van Verstappen viel, reageerde Briatore met een knipoog. Volgens de Italiaan begint zo'n transfer namelijk bij een goedgevulde bankrekening.

"Om Verstappen binnen te halen heb je eerst een enorme zak geld nodig. Dat budget hebben wij simpelweg niet", stelde Briatore. Daarmee gaf hij direct aan dat Alpine momenteel niet in de positie verkeert om de Nederlander los te weken bij de concurrentie.

Dat betekent niet dat Briatore twijfelt aan de kwaliteiten van Verstappen. Integendeel. De Alpine-adviseur schaart hem zonder aarzelen in hetzelfde rijtje als de grootste namen waarmee hij heeft gewerkt. "Als je kijkt naar pure klasse, dan hoort Verstappen thuis naast coureurs als Schumacher en Alonso. Op dit moment is hij voor mij de beste rijder op de grid."

'Auto belangrijker dan de coureur'

Toch wijst Briatore erop dat zelfs een uitzonderlijk talent afhankelijk blijft van het materiaal. Volgens hem bewijst de huidige situatie bij Red Bull Racing dat opnieuw.

"Toen Red Bull over de beste wagen beschikte, pakte Verstappen resultaten die bijna niet te bevatten waren. Maar zodra die voorsprong verdwijnt, zie je hoe belangrijk de auto blijft in deze sport", legde Briatore uit. Daarmee verwees hij onder meer naar het dominante seizoen van 2023, waarin Red Bull vrijwel onverslaanbaar was.

Vervolgens richtte Briatore zijn pijlen op Mercedes, waar volgens hem een onverwacht dilemma is ontstaan. De Italiaan is onder de indruk van Andrea Kimi Antonelli en denkt dat de jonge Italiaan de plannen van Toto Wolff flink heeft veranderd. "Een halfjaar geleden zou iedereen zonder nadenken voor Verstappen kiezen boven Antonelli. Nu ligt dat anders. Antonelli heeft zich razendsnel ontwikkeld en dat zorgt voor hoofdbrekens bij Mercedes. Toto had nooit verwacht dat hij zó snel zou zijn. Eerlijk gezegd geniet ik wel van dat soort dilemma's", besloot Briatore met een lach.

Illym3ns

Posts: 237

Beyond the grid stelt dus gewoon een vraag aan Briatore.
Als je als titel stelt: Verstappen in verband gebracht met Alpine....suggereer je echt heel iets anders volgens mij.

  • 5
  • 25 jun 2026 - 12:52
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Flavio Briatore Alpine

Reacties (15)

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  • Illym3ns

    Posts: 237

    Beyond the grid stelt dus gewoon een vraag aan Briatore.
    Als je als titel stelt: Verstappen in verband gebracht met Alpine....suggereer je echt heel iets anders volgens mij.

    • + 5
    • 25 jun 2026 - 12:52
    • koppie toe

      Posts: 5.390

      Dit keer haalde ik gelijk eruit dat het onbetaalbaar is voor Alpine en niet bij hun vandaan kwam. ;)

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 13:05
    • snailer

      Posts: 33.561

      Het is niet eens de vraag waard. Alpine is geen top.

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 13:42
  • AUDI_F1

    Posts: 3.918

    Als Briatore Verstappen als coureur kan krijgen dan gaat hij er 100% voor.
    En als het moet dan verkoopt ie zijn boot nog.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 13:02
    • Larry Perkins

      Posts: 65.922

      De criminele patjepeeër zal eerder zijn kinderen verkopen dan zijn boot...

      • + 3
      • 25 jun 2026 - 13:37
    • The Wolf

      Posts: 1.099

      ook z'n vriendinnen, Naomi Campbell en Heidi Klum kwam ik bv al op marktplaats tegen

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 13:49
  • Larry Perkins

    Posts: 65.922

    De genoemde podcast...

    Flavio Briatore: Growing Alpine with Colapinto, Gasly & Gucci | F1 Beyond The Grid Podcast
    (27,14 minuten)

    https://youtu.be/CUPikjQGZvo

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 13:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.516

    Dit seizoen afwachten Flavio.
    Blijkt nu al dat Max totaal geen top rijder is en straks, vanaf oktober, is Max nog maar de helft waard van wat hij nu is.

    • + 3
    • 25 jun 2026 - 13:04
    • misstappen

      Posts: 3.589

      je doet je naam eer aan Ouwe.., ga in de schaduw zitten met een lekkere koude klets in de hand en met de voetjes in een teiltje. En vooral even niet aan het vrouwelijke schoon denken waar je allemaal verhitte ideeen bij zou kunnen vormen.

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 13:34
    • The Wolf

      Posts: 1.099

      @Ouw,
      anno nu is Max nog goed voor een schamel loontje, in oktober moet Max al een vermogen meebrengen om uberhaupt ergens te mogen rijden.

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 13:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.516

      Ik zit lekker binnen bij de airco de boel 'n beetje te sarren.
      Ik heb toch niets anders te doen.

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 14:03
    • F1jos

      Posts: 5.396

      Met code oranje wordt geadviseerd om niet te stoken met ouw hout

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 14:07
  • Knalpijp

    Posts: 2.460

    Waar rijd Max volgend jaar, op één is Mercedes : 2 Audi : 3 Aston : 4 McLaren: 5 Williams : 6 Cadilac: 7 Alpine : 8 Haas :9 Ferrari: 10 RedBull.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 14:02
    • Larry Perkins

      Posts: 65.922

      En dan heb je nog het 11e team:
      Minarditororossoalphataurivisacashapprbformulaoneracingbulls.

      (maar daar gaat Max inderdaad niet voor rijden)

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 14:41
  • F1jos

    Posts: 5.396

    Als Max moet kiezen tussen veel geld of een top auto, valt zijn keuze op het laatste Max wilt simply lovely winnen

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 14:04

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Team
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Mercedes
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2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Alpine
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