Het team van Audi laat Alpine-reservecoureur Paul Aron aankomend weekend de eerste vrije training in Barcelona. De Duitse renstal heeft zelf niet de beschikking over geschikte juniorcoureurs, en hij zal ook gaan rijden op de Red Bull Ring. Vorig jaar werkte hij ook een aantal vrije trainingen af voor het toenmalige Sauber.

Ook dit jaar zijn alle Formule 1-teams weer verplicht om minimaal twee keer per auto een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden, en dat betekent dus dat er geen leeftijdslimiet aanzit. Aangezien Barcelona bekend terrein is voor veel teams en coureurs, is dit de ideale locatie voor een rookietraining.

Wat zijn de plannen van Audi?

Het team van Audi zal in Barcelona voor het eerst dit seizoen een rookie inzetten in een vrije training. De keuze is gevallen op Paul Aron, die onder contract staat bij het team van Alpine. Bij de Franse renstal fungeert hij als reservecoureur, maar hij werd vorig jaar ook uitgeleend aan Sauber. Voor het team, dat nu Audi heet, reed hij twee vrije trainingen in de auto van Nico Hülkenberg.

Aron zal ook dit jaar weer twee vrije trainingen voor het team gaan afwerken. Audi laat weten dat hij aankomend weekend plaats gaat nemen in de auto van Hülkenberg, en dat hij op de Red Bull Ring plaats zal nemen in de auto van Gabriel Bortoleto. Of hij later dit jaar ook de resterende twee vrije trainingen gaat afwerken, is op dit moment nog niet bekend.

Drukke sessie

Aron kan mogelijk later dit jaar ook nog een aantal trainingen rijden voor Alpine. In Barcelona krijgt hij gezelschap van een groot aantal andere rookies, want veel teams kiezen ervoor om een onervaren coureur achter het stuur te zetten. Ook Colton Herta (Cadillac), Ayumu Iwasa (Red Bull), Luke Browning (Williams), Leonardo Fornaroli (McLaren) en Frederik Vesti (Mercedes) komen in actie.