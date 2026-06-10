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Audi laat Alpine-reserve eerste training rijden in Barcelona

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Audi laat Alpine-reserve eerste training rijden in Barcelona

Het team van Audi laat Alpine-reservecoureur Paul Aron aankomend weekend de eerste vrije training in Barcelona. De Duitse renstal heeft zelf niet de beschikking over geschikte juniorcoureurs, en hij zal ook gaan rijden op de Red Bull Ring. Vorig jaar werkte hij ook een aantal vrije trainingen af voor het toenmalige Sauber.

Ook dit jaar zijn alle Formule 1-teams weer verplicht om minimaal twee keer per auto een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden, en dat betekent dus dat er geen leeftijdslimiet aanzit. Aangezien Barcelona bekend terrein is voor veel teams en coureurs, is dit de ideale locatie voor een rookietraining.

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Wat zijn de plannen van Audi?

Het team van Audi zal in Barcelona voor het eerst dit seizoen een rookie inzetten in een vrije training. De keuze is gevallen op Paul Aron, die onder contract staat bij het team van Alpine. Bij de Franse renstal fungeert hij als reservecoureur, maar hij werd vorig jaar ook uitgeleend aan Sauber. Voor het team, dat nu Audi heet, reed hij twee vrije trainingen in de auto van Nico Hülkenberg.

Aron zal ook dit jaar weer twee vrije trainingen voor het team gaan afwerken. Audi laat weten dat hij aankomend weekend plaats gaat nemen in de auto van Hülkenberg, en dat hij op de Red Bull Ring plaats zal nemen in de auto van Gabriel Bortoleto. Of hij later dit jaar ook de resterende twee vrije trainingen gaat afwerken, is op dit moment nog niet bekend.

Drukke sessie

Aron kan mogelijk later dit jaar ook nog een aantal trainingen rijden voor Alpine. In Barcelona krijgt hij gezelschap van een groot aantal andere rookies, want veel teams kiezen ervoor om een onervaren coureur achter het stuur te zetten. Ook Colton Herta (Cadillac), Ayumu Iwasa (Red Bull), Luke Browning (Williams), Leonardo Fornaroli (McLaren) en Frederik Vesti (Mercedes) komen in actie.

F1 Nieuws Paul Aron Alpine Audi GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 783

    Ocon of Albon is van hetzelfde laken een pak, het rijmt zelfs

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 15:13

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

EE Paul Aron -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land EE
  • Geb. datum 4 feb 2004 (22)
  • Geb. plaats Tallinn, EE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Alpine
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