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'Alpine woest vanwege onsportief gedrag Red Bull'

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'Alpine woest vanwege onsportief gedrag Red Bull'

Het lijkt erop dat Alpine-teambaas Flavio Briatore boos is vanwege het 'onsportieve' gedrag van Red Bull. Het draait hier om het protest van Alpine tegen de straffen in Pierre Gasly in Monaco, maar hij heeft zijn beker nog steeds niet ontvangen. Volgens Ted Kravitz zorgt dit voor frustratie bij Alpine.

Het team van Alpine reageerde vorige week woest toen Gasly in Monaco zijn derde plaats verloor door tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Veel coureurs werden bestraft voor dit vergrijp, maar alleen Alpine tekende een right to review aan. Tot verbazing van velen gaven de stewards in Barcelona Alpine gelijk, waardoor Gasly zijn derde plaats heeft teruggekregen. Dit zorgde voor vreugde bij Alpine, maar voor teleurstelling bij Red Bull.

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'Red Bull is onsportief'

Door dit besluit van de FIA-stewards verliest Isack Hadjar zijn derde plek, en Red Bull overweegt in protest te gaan. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz legde in Barcelona in zijn Notebook uit wat er aan de hand is: "De discussie over wie de trofee voor de derde plaats in Monaco toebehoort, volgens de stewards aan Pierre Gasly, blijft maar voortduren. Ik heb begrepen dat Flavio Briatore het onsportief heeft genoemd."

Waar is Briatore precies boos over?

Kravitz stelt dat ze bij Alpine vinden dat Gasly de beker moet krijgen. Bij Red Bull denken ze daar anders over, zo legt de Sky-reporter uit: "Ik heb begrepen dat Briatore niet blij is en dat hij heeft gezegd dat het onsportief is van Red Bull om, volgens hem, zonder reden de trofee uit Monaco achter te houden. Al moet je wel onthouden dat er nog steeds een beroepsprocedure loopt."

Bij Alpine zijn ze gefrustreerd, en Kravitz wijst vooral naar Briatore: "Flavio is er niet blij mee dat ze die beker niet gewoon hebben overhandigd, maar dat ze wachten tot die zaak eindelijk is afgerond."

Wat gaat er nu nog gebeuren?

Wanneer de zaak dan wel is afgerond, is nog onduidelijk. Toen op vrijdag duidelijk werd dat Alpine gelijk had gekregen van de stewards, ontstond er verwarring. Red Bull en McLaren kondigden aan dat ze een beroep overwegen, terwijl Mercedes denkt aan juridische stappen. Ook zij werden immers getroffen door de tijdstraffen, maar ze gingen niet in protest tegen de straffen van George Russell. Officieel gezien is er nog niets ingediend, maar daar hebben de teams nog de tijd voor.

butch3225

Posts: 29

En dat van de man die een van de grootste schandalen binnen de F1 op zijn naam heeft staan..... klinkt strak

Toontje lager zou wel moegen en gewoon geduld hebben

  • 4
  • 15 jun 2026 - 09:41
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Flavio Briatore Red Bull Racing Alpine GP Barcelona 2026

Reacties (14)

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  • nr 76

    Posts: 7.531

    Woest om een straf, woest omdat ze de beker nog niet hebben....
    Misschien is het tijd voor een cursusje anger management?

    • + 2
    • 15 jun 2026 - 09:30
    • The Wolf

      Posts: 1.009

      ik ben woest om jouw comment!

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 09:42
    • Patrace

      Posts: 6.764

      Je weet toch dat als iemand lichtelijk ontevreden is, het hier als ‘woest’ wordt omschreven?
      Dus als je dat met een korrel zout neemt, is er weinig aan de hand. :-)

      • + 4
      • 15 jun 2026 - 09:44
    • Golf-GTI

      Posts: 1.809

      Zegt de grote boze wolf….

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 09:52
  • butch3225

    Posts: 29

    En dat van de man die een van de grootste schandalen binnen de F1 op zijn naam heeft staan..... klinkt strak

    Toontje lager zou wel moegen en gewoon geduld hebben

    • + 4
    • 15 jun 2026 - 09:41
    • skibeest

      Posts: 2.095

      Inderdaad, crashgate was pas onsportief

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 10:42
  • Bertrand Gachot

    Posts: 863

    Haha de man heeft “ onsportief “ als middle name. Die is hetzelfde wanneer noord Korea bij de VN landen terecht gaat wijzen op mensen rechten schendingen

    • + 4
    • 15 jun 2026 - 09:46
  • Polleke2

    Posts: 2.034

    Die race moet gewoon in zijn geheel uit de uitslagen worden gehaald,anders is dit gerotzooi toch moeilijk serieus te nemen.
    Heb helemaal niks met Woody maar die is hier wel het hardste door geraakt.

    • + 2
    • 15 jun 2026 - 10:03
    • koppie toe

      Posts: 5.385

      Woody en zijn team hebben pas recht van spreken als ze in eerste instantie de straf ingelost hadden.

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 10:16
    • F1 bekijker

      Posts: 385

      Zal Max goed uitkomen.

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 10:22
    • schwantz34

      Posts: 42.191

      Max ziet veel liever zijn vriend Kimi kampioen worden, dan die matennaaiende vriend van Ouw-sjagerijnige vleespet. Dus er gaat mooi helemaal niks geschrapt worden dan hooguit een paar aardappeltjes wat Max betreft.

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 10:38
  • Need5Speed

    Posts: 3.961

    Als je beroep aantekent tegen de beslissing van de stewards om de straf voor Gasly ongedaan te maken maar je overhandigt wel de beker voor de 3e plek, dan zou je daarmee toch meteen zelf aangeven dat je niks van dat beroep verwacht?
    Dan kan Briatore daarover gaan mauwen want waarom teken je beroep aan als je denkt dat het toch niets op levert? Hoe onsportief!

    Zelfs als Red Bull de beker inlevert en direct het beroep intrekt zal hij ontevreden zijn omdat ze het natuurlijk nooit ingediend zouden moeten hebben, die schobbejakken.
    Je gaat Flavio niet blij krijgen. Dan hoef je ook niet mee te werken tot alles rond is.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 10:18
  • jd2000

    Posts: 7.776

    Briatore,die het woord onsportief in de mond neemt. Het moet niet gekker worden.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 10:40
    • The Wolf

      Posts: 1.009

      vind het wel grappig, uitgerekend die @Ouw-boevenbaas die anderen van onsportiviteit beschuldigd.. Beetje zelfde als George die een van z'n collega's een glibberige slijmbal noemt

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 10:49

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Ferrari
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3
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141
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Red Bull Racing
89
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Datum
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 12 apr 1950 (76)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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