Het lijkt erop dat Alpine-teambaas Flavio Briatore boos is vanwege het 'onsportieve' gedrag van Red Bull. Het draait hier om het protest van Alpine tegen de straffen in Pierre Gasly in Monaco, maar hij heeft zijn beker nog steeds niet ontvangen. Volgens Ted Kravitz zorgt dit voor frustratie bij Alpine.

Het team van Alpine reageerde vorige week woest toen Gasly in Monaco zijn derde plaats verloor door tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Veel coureurs werden bestraft voor dit vergrijp, maar alleen Alpine tekende een right to review aan. Tot verbazing van velen gaven de stewards in Barcelona Alpine gelijk, waardoor Gasly zijn derde plaats heeft teruggekregen. Dit zorgde voor vreugde bij Alpine, maar voor teleurstelling bij Red Bull.

'Red Bull is onsportief'

Door dit besluit van de FIA-stewards verliest Isack Hadjar zijn derde plek, en Red Bull overweegt in protest te gaan. Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz legde in Barcelona in zijn Notebook uit wat er aan de hand is: "De discussie over wie de trofee voor de derde plaats in Monaco toebehoort, volgens de stewards aan Pierre Gasly, blijft maar voortduren. Ik heb begrepen dat Flavio Briatore het onsportief heeft genoemd."

Waar is Briatore precies boos over?

Kravitz stelt dat ze bij Alpine vinden dat Gasly de beker moet krijgen. Bij Red Bull denken ze daar anders over, zo legt de Sky-reporter uit: "Ik heb begrepen dat Briatore niet blij is en dat hij heeft gezegd dat het onsportief is van Red Bull om, volgens hem, zonder reden de trofee uit Monaco achter te houden. Al moet je wel onthouden dat er nog steeds een beroepsprocedure loopt."

Bij Alpine zijn ze gefrustreerd, en Kravitz wijst vooral naar Briatore: "Flavio is er niet blij mee dat ze die beker niet gewoon hebben overhandigd, maar dat ze wachten tot die zaak eindelijk is afgerond."

Wat gaat er nu nog gebeuren?

Wanneer de zaak dan wel is afgerond, is nog onduidelijk. Toen op vrijdag duidelijk werd dat Alpine gelijk had gekregen van de stewards, ontstond er verwarring. Red Bull en McLaren kondigden aan dat ze een beroep overwegen, terwijl Mercedes denkt aan juridische stappen. Ook zij werden immers getroffen door de tijdstraffen, maar ze gingen niet in protest tegen de straffen van George Russell. Officieel gezien is er nog niets ingediend, maar daar hebben de teams nog de tijd voor.