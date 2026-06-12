Het team van Alpine heeft hun beroep tegen de uitslag van de Grand Prix van Monaco gewonnen. Alpine was in protest gegaan tegen de tijdstraffen van Pierre Gasly, die als derde over de streep kwam en hierdoor van het podium viel. Isack Hadjar verliest hierdoor na bijna een week zijn podiumplek.
De Grand Prix van Monaco stond bol van de vreemde tijdstraffen voor het te hard rijden in de pitlane. Gasly was één van de grootste slachtoffers, en hij kreeg twee tijdstraffen van vijf seconden. Bij Alpine waren ze het hier niet mee eens, en ze tekenden een right to review aan. Ze moesten nieuw bewijs aanleveren, en dat werd gisteren goedgekeurd door de FIA. De stewards openden een nieuw onderzoek, en hebben Alpine nu dus gelijk gegeven.
Hoe reageert Alpine?
Alpine liet zojuist in een statement weten dat ze gelijk hebben gekregen van de stewards: "We verwelkomen de beslissing van de FIA om onze right to review als ontvankelijk te beschouwen na de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend. Als gevolg hiervan hebben de stewards besloten om de twee tijdstraffen van vijf seconden voor auto #10 in te trekken, waardoor de derde plaats wordt hersteld."
"We willen de FIA en de FOM bedanken voor hun transparantie en hun medewerking tijdens het proces van de right to review en om tot dit besluit te komen. Het team focust zich nu op de Grand Prix van dit weekend in Barcelona en we willen het best mogelijke resultaat behalen met beide auto's."
Nieuwe bewijzen
Het team van Alpine had gisteren tijdens de behandeling van de right to review een vrachtlading aan bewijs aangeleverd bij de FIA. Ze toonden namelijk aan dat er fouten in het meetsysteem zaten, waardoor er onterecht werd gesteld dat hij de maximumsnelheid van zestig kilometer per uur had overschreden.
Wat gaat er nu gebeuren?
Nu de straffen van Gasly zijn teruggedraaid, is het de vraag wat er verder gaat gebeuren. De Fransman was zeker niet de enige coureur die voor dit vergrijp een straf had ontvangen. Ook George Russell werd zwaar getroffen, want hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden, deze werd vervolgens incorrect uitgevoerd en dit zorgde ervoor dat hij na de herstart een drive through penalty kreeg.
De kans is klein dat Russells werkgever Mercedes nu ook in beroep gaat, want ze hebben geen right to review ingediend binnen de voorgeschreven 96 uur. Alpine heeft dat wél gedaan, en dat levert ze nu dus een podiumplek op.
Reacties (13)Login om te reageren
Ouw-sjagerijn
Posts: 20.411
Om in de woorden van Larry te spreken.....nu zijn de rapen gaar!!
Bertrand Gachot
Posts: 820
@ouwe, maar om de woorden van Hans Teeuwen te herhalen " het zijn spreekwoordelijke rapen"
Bertrand Gachot
Posts: 820
Op het kanaal van de mannen van "the race" werd al voorspeld wat voor een poepshow dit zou gaan worden, ik ben benieuwd of voor het eind van het jaar de definitieve uitslag bekend is.
snailer
Posts: 33.355
De vraag is nu inderdaad wat de reden was. 2 maal spoedig. Maar er waren meer rijders. En die hebben straffen genomen tijdens de race. Dat valt natuurlijk niet te herstellen. De race is al over.
Mocht inderdaad Alpine gelijk hebben gekregen dan lijkt mij het voor Gasly vrij eenvoudig.
Die zou dan p3 terug moeten krijgen.
Ik vind het allemaal best verder. Nu heeft de motor issue bij Hadjar dan toch een plek gekost. Anders was hij vast wel voor Gasly gefinisht.
De motor afdeling die het snelst is van allemaal heeft een goede job gedaan. Verstappen valt uit na een meter. Hadjar mocht een race lang issues ondergaan met de motor
El Maximo
Posts: 326
Denk dat dat meevalt... omdat geen van de anderen binnen de 96 uur protest heeft aangetekend vervalt hun recht op review. Het schijnt overigens een trajectcontrole fout van 72 cm in een bepaald stukje van de pitlane te zijn geweest die tot al deze snelheidsovertredingen heeft geleid. Knullig, maar zoals gezegd het is ook een armlastige sport die geen geld heeft om dingen goed te doen.
El Maximo
Posts: 326
Dat krijg je in een sport waar weinig geld in omgaat en dat afhankelijk is van amateurs...
mordor
Posts: 2.165
volgens mij is er dan maar 1 uitkomst. Schrappen van de uitslag
walteij
Posts: 2.106
Nee dus, de uitkomst is precies zoals te lezen is in het artikel.
Gasly's straf wordt ongedaan gemaakt, dus hij wordt derde, Hadjar wordt daardoor vierde. Aangezien de andere teams geen bezwaar (right to review) hebben ingediend, zijn zij akkoord gegaan met de straffen en hebben deze geaccepteerd. Dus niks schrappen van de uitslag, maar wel 1 aanpassing.
Bertrand Gachot
Posts: 820
Volgens mij zit het probleem er in dat de FOM verantwoordelijk is voor de tijdwaarneming, dat is hetzelfde wanneer SPORZA de tijdwaarneming voor de Ronde van Vlaanderen zou regelen (of voor de hollanders de NOS de tijdwaarneming voor het snelrijden op de schaats zou verzorgen)
Need5Speed
Posts: 3.948
Grote vraag is nu natuurlijk wat er dan precies fout zat want dat vertelt het verhaal niet.
Geen van de gestrafte coureurs had de maximumsnelheid overschreden, maar ze sneden wel allemaal een stukje af door in de bocht over de pitboxen te rijden in plaats van in de lane, daar was voor gewaarschuwd ook.
Maar bij Gasly moet er dus meer aan de hand zijn geweest. Maar wat?
rwinn2893
Posts: 204
Race ongeldig verklaren zoals met singapore 2008 en abu dhabi 2021 ook had moeten gebeuren. Straks verliest vriend op 5 punten de wereldtitel terwijl hij derde reed voor zijn drive through penalty (ik zal er niet om rouwen maar wat voor een sport ben je dan).
racepace1
Posts: 756
Heel jammer, ik had dat wel willen zien Gasley/Alpine op het podium
Vind dat altijd mooi om te zien een ander team dan de gevestigde orde op het podium ipv altijd RedBull, Mercedes, Ferrari of McLaren...
NicoS
Posts: 20.830
Zo kansloos was het dus niet @Pietje…;)
Als je kunt aantonen dat je je netjes aan de snelheid hebt gehouden je niet gestraft kunt worden voor te snel rijden.
De manier van meten klopte dus gewoon niet.