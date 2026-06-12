Het team van Alpine heeft hun beroep tegen de uitslag van de Grand Prix van Monaco gewonnen. Alpine was in protest gegaan tegen de tijdstraffen van Pierre Gasly, die als derde over de streep kwam en hierdoor van het podium viel. Isack Hadjar verliest hierdoor na bijna een week zijn podiumplek.

De Grand Prix van Monaco stond bol van de vreemde tijdstraffen voor het te hard rijden in de pitlane. Gasly was één van de grootste slachtoffers, en hij kreeg twee tijdstraffen van vijf seconden. Bij Alpine waren ze het hier niet mee eens, en ze tekenden een right to review aan. Ze moesten nieuw bewijs aanleveren, en dat werd gisteren goedgekeurd door de FIA. De stewards openden een nieuw onderzoek, en hebben Alpine nu dus gelijk gegeven.

Hoe reageert Alpine?

Alpine liet zojuist in een statement weten dat ze gelijk hebben gekregen van de stewards: "We verwelkomen de beslissing van de FIA om onze right to review als ontvankelijk te beschouwen na de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend. Als gevolg hiervan hebben de stewards besloten om de twee tijdstraffen van vijf seconden voor auto #10 in te trekken, waardoor de derde plaats wordt hersteld."

"We willen de FIA en de FOM bedanken voor hun transparantie en hun medewerking tijdens het proces van de right to review en om tot dit besluit te komen. Het team focust zich nu op de Grand Prix van dit weekend in Barcelona en we willen het best mogelijke resultaat behalen met beide auto's."

Nieuwe bewijzen

Het team van Alpine had gisteren tijdens de behandeling van de right to review een vrachtlading aan bewijs aangeleverd bij de FIA. Ze toonden namelijk aan dat er fouten in het meetsysteem zaten, waardoor er onterecht werd gesteld dat hij de maximumsnelheid van zestig kilometer per uur had overschreden.

Wat gaat er nu gebeuren?

Nu de straffen van Gasly zijn teruggedraaid, is het de vraag wat er verder gaat gebeuren. De Fransman was zeker niet de enige coureur die voor dit vergrijp een straf had ontvangen. Ook George Russell werd zwaar getroffen, want hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden, deze werd vervolgens incorrect uitgevoerd en dit zorgde ervoor dat hij na de herstart een drive through penalty kreeg.

De kans is klein dat Russells werkgever Mercedes nu ook in beroep gaat, want ze hebben geen right to review ingediend binnen de voorgeschreven 96 uur. Alpine heeft dat wél gedaan, en dat levert ze nu dus een podiumplek op.