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Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

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Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

Het team van Mercedes wil ook in beroep gaan tegen de uitspraak van de FIA na het protest van Alpine. De Franse renstal vocht de tijdstraffen van Pierre Gasly aan, kreeg tot verbazing van velen gelijk en zorgde daarmee voor verwarring in de paddock. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet na afloop van de race in Barcelona doorschemeren dat ze actie gaan ondernemen.

Bijna twee weken na de race in Monaco staat er achter de uitslag nog altijd een groot vraagteken. In de desbetreffende race werden opvallend veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly en Mercedes-coureur George Russell werden het zwaarst getroffen door de straffenregen. Gasly verloor zijn derde plaats, terwijl Mercedes de tijdstraf van Russell op incorrecte wijze uitvoerde waardoor hij een drive through penalty kreeg.

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Wat is Wolff van plan?

Alpine vocht de straffen aan, en ze kregen tot verbazing van velen gelijk. De FOM gaf namelijk toe dat ze een fout hadden gemaakt met het meetsysteem. Bij Mercedes reageerden ze verbaasd, en teambaas Toto Wolff liet na de race in Barcelona aan de media weten dat ze stappen gaan ondernemen: "Wat betreft de Gasly-zaak, ja we hebben om een right of review gevraagd. Simpelweg omdat we gewoonweg aan de tafel willen zitten als dergelijke beslissing wordt genomen."

Wolff liet in Barcelona op de persconferentie op de vrijdag al weten dat hij met juristen van het team had gesproken. Russell viel door zijn drive through penalty buiten de punten, en Wolff erkende dat de kans op succes voor een protest zeer klein is. Toch willen ze dus om tafel gaan met de FIA, en willen ze antwoorden krijgen.

Proces in gang gezet

Mercedes bevestigde vanochtend dat ze het proces voor een right to review officieel in gang hebben gezet. De FIA bevestigde dit aan Motorsport.com, maar een document ontbreekt nog. Mercedes moet eerst documenten en bewijsstukken aanleveren voordat er kan worden begonnen met de zaak.

FIA krijgt het druk

Mercedes is niet het enige team dat naar de FIA is gestapt. Op vrijdag werd al snel duidelijk dat Red Bull Racing en McLaren hebben aangegeven dat ze overwegen om in protest te gaan. Beide teams werden flink benadeeld door het terugdraaien van de straf van Gasly.

dumdumdum

Posts: 2.788

Tja, gezien de hoeveelheid tijd straffen die uitgedeeld werden, was het zo goed als zeker dat er iets niet klopte met de metingen. Als team zou je dan meteen met de fia moeten praten en zeggen dat je de tijdstraf na de race er bij opgeteld wilde hebben omdat je het er niet mee eens was. Nu had je... [Lees verder]

  • 3
  • 15 jun 2026 - 11:27
F1 Nieuws Pierre Gasly George Russell Toto Wolff Mercedes Alpine

Reacties (8)

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  • dumdumdum

    Posts: 2.788

    Tja, gezien de hoeveelheid tijd straffen die uitgedeeld werden, was het zo goed als zeker dat er iets niet klopte met de metingen. Als team zou je dan meteen met de fia moeten praten en zeggen dat je de tijdstraf na de race er bij opgeteld wilde hebben omdat je het er niet mee eens was. Nu had je het probleem dat sommige de straf wel uitgevoerd hadden en je een incorrecte uitslag had. Alpine is het enige team geweest dat het goed had gedaan en dat heeft ze een 3e plek opgeleverd. Als alle teams dit gedaan hadden, dan was Russel 3e, Piastri 4e en Hadjar 5e. Nu hebben ze alleen maar gezeik achteraf.

    • + 3
    • 15 jun 2026 - 11:27
  • El Maximo

    Posts: 328

    Ik zou zeggen bepalen dat voortaan alle tijdstraffen meteen de 1e doorkomst na afgeven ervan uitgevoerd moeten worden. En als een 5 seconden stilstaan straf dan te zwaar lijkt, dan maak je er een drive through van. En voortaan tevens zorgen dat je trajectcontrole goed staat afgesteld, zou ook helpen.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 11:45
    • da_bartman

      Posts: 6.666

      een heel maar dan ook echt een heel slecht idee. Er bestaan dan geen lichte straffen meer. Je weet dat dat dan meteen de één na zwaarste straf zou zijn (na de 10 seconden stop-and-go penalty) ? Dus bij een lichte overtreding is dan meteen je hele race verziekt ?

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 12:17
  • Pietje Bell

    Posts: 35.318

    Mooi dat ze zich sterk maken voor Russell, maar waar waren de Mercedes mensen
    toen Russell uit zijn wagen stapte?
    Waar waren de Mercedes mensen toen Russell geïnterviewd werd?
    Waar waren de Mercedes mensen toen Russell op het podium tijdens zijn 100ste race
    voor Mercedes de beker in ontvangst nam?
    Helemaal nergens iemand te zien van zijn team! Enkel Ferrari en McLaren mensen aanwezig om hun coureur te supporteren.

    En dan deze reactie van Toto die het enkel over Kimi en Lewis heeft. Heel vreemd.

    www.instagram.com/p/DZkkL5BDj1E/

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 11:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.318

      Nadat ze hier ladingen kritiek van hun eigen fans op hebben gekregen heeft Mercedes een uur geleden alsnog een foto van Russell op het podium op hun IG geplaatst. De eerste reacties zijn overduidelijk:

      mercedesamgf1

      P2 in Mercedes race #100 for George 🩵
      1 u.
      - Heb jij de foto van McLaren geleend? Het duurde zo lang om te posten
      25 m.
      - did someone from mclaren airdrop you the photos??
      23 m.
      - 🩵🩵George deserves better
      57 m.
      - kinda embarrassing that mclaren cheered more for your driver than you were bc oh you weren’t there ??
      43 m.
      - Man it's so sad, he gets the trophy and starts looking and realizes that there's no one there from his team. And then people from McLaren start cheering for him. He literally is all alone. 🙂
      - 47 m.
      - It was so good seeing George on the podium spraying champagne with Lewis. Even without anyone from Mercedes there to celebrate his podium,I’m glad he could still enjoy the moment👏
      54 m.
      - @ekacpucs The way McLaren had more people celebrating George’s podium than Mercedes… I’m just here taking notes 📝
      17 m.
      - You guys don’t deserve George he deserves a team that actually cares about him and gives him the same treatment
      47 m.
      - Well why aren't you guys posting tons of media like you did earlier? No one was around the podium either. What happened? Not hiding anything anymore, are we?
      53 m.
      - but where’s his team around podium? :’)
      47 m.
      - Only two solo podium photos? Did they have to ask Ferrari for George’s podium shot because no one from the team showed up at the podium?

      - Thank you to McLaren for cheering for George, while no one from Mercedes was there. Love McLaren even more now and respect them more too 🧡🧡 standing by George forever 🩵✊🏻
      48 m.
      - no one from his team showing up for his podium
      55 m.
      - Took you long enough to post this. Congratulations, George 🩵🩵🩵
      47 m.
      - the team do him dirty
      59 m.
      - BOUT TIME YOU POSTED ABOUT THIS!!! 🩵
      58 m.
      - “Every dream needs a team.” Interesting slogan. Because when George was standing on the podium, the team seemed nowhere to be found. If every dream needs a team, maybe start acting like one.
      35 m.
      - Obsessed with George,🎉🩵 but done with Mercedes. huge thanks to George for saving this team from the dumpster!!
      50 m.
      - care to explain why literally no one was out to cheer for him?!?

      • + 2
      • 15 jun 2026 - 12:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.436

      Zelfs z'n eigen team moet hem niet.

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 12:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 866

    Wat is er nou ingrijpend aan???? Ik lees deze kop : "Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan", en deze uitspraak "Wolff erkende dat de kans op succes voor een protest zeer klein is", wat is hier nou ingrijpend aan? Ik reed een keer met 140 over een 100 weg, ik werd geflitst en kreeg een boete, ik heb een ingrijpend bezwaarschrift ingediend, ik verwacht dat het succes van mijn protest zeer klein is. Lekker ingrijpend.

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 12:12
  • schwantz34

    Posts: 42.192

    Ow deze right to review van Mercedes en Toto gaat over de gang van zaken in Monaco., ik dacht in eerste instantie dat het over Abu Dhabi 21 zou gaan...

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 13:27

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Team
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1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrain International Circuit
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Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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