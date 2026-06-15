Het team van Mercedes wil ook in beroep gaan tegen de uitspraak van de FIA na het protest van Alpine. De Franse renstal vocht de tijdstraffen van Pierre Gasly aan, kreeg tot verbazing van velen gelijk en zorgde daarmee voor verwarring in de paddock. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet na afloop van de race in Barcelona doorschemeren dat ze actie gaan ondernemen.

Bijna twee weken na de race in Monaco staat er achter de uitslag nog altijd een groot vraagteken. In de desbetreffende race werden opvallend veel tijdstraffen uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Gasly en Mercedes-coureur George Russell werden het zwaarst getroffen door de straffenregen. Gasly verloor zijn derde plaats, terwijl Mercedes de tijdstraf van Russell op incorrecte wijze uitvoerde waardoor hij een drive through penalty kreeg.

Wat is Wolff van plan?

Alpine vocht de straffen aan, en ze kregen tot verbazing van velen gelijk. De FOM gaf namelijk toe dat ze een fout hadden gemaakt met het meetsysteem. Bij Mercedes reageerden ze verbaasd, en teambaas Toto Wolff liet na de race in Barcelona aan de media weten dat ze stappen gaan ondernemen: "Wat betreft de Gasly-zaak, ja we hebben om een right of review gevraagd. Simpelweg omdat we gewoonweg aan de tafel willen zitten als dergelijke beslissing wordt genomen."

Wolff liet in Barcelona op de persconferentie op de vrijdag al weten dat hij met juristen van het team had gesproken. Russell viel door zijn drive through penalty buiten de punten, en Wolff erkende dat de kans op succes voor een protest zeer klein is. Toch willen ze dus om tafel gaan met de FIA, en willen ze antwoorden krijgen.

Proces in gang gezet

Mercedes bevestigde vanochtend dat ze het proces voor een right to review officieel in gang hebben gezet. De FIA bevestigde dit aan Motorsport.com, maar een document ontbreekt nog. Mercedes moet eerst documenten en bewijsstukken aanleveren voordat er kan worden begonnen met de zaak.

FIA krijgt het druk

Mercedes is niet het enige team dat naar de FIA is gestapt. Op vrijdag werd al snel duidelijk dat Red Bull Racing en McLaren hebben aangegeven dat ze overwegen om in protest te gaan. Beide teams werden flink benadeeld door het terugdraaien van de straf van Gasly.