Briatore draait volledig bij over Colapinto: Alpine-coureur lonkt naar lang verblijf

Franco Colapinto leek nog niet zo lang geleden op weg naar de uitgang bij Alpine, maar de situatie rond de Argentijn is volledig gekeerd. Na een moeizaam 2025-seizoen en twijfels over zijn toekomst heeft de 21-jarige coureur indruk gemaakt op teambaas Flavio Briatore, die inmiddels zelfs een langdurig verblijf in de Formule 1 ziet zitten.

Colapinto kende vorig seizoen een bijzonder lastige periode nadat hij Jack Doohan vroeg in het seizoen verving. Punten bleven uit, crashes stapelden zich op en de kritiek vanuit Alpine groeide. Briatore zou zelfs hebben aangestuurd op een vertrek van de Argentijn richting 2026, met Paul Aron als mogelijke vervanger. Toch hield Alpine vertrouwen in Colapinto, een keuze die inmiddels lijkt uit te betalen.

Colapinto vecht zich terug bij Alpine

Onder de nieuwe reglementen en met de overstap naar Mercedes-motoren begon Colapinto zich steeds beter te ontwikkelen. Na zijn eerste WK-punt in China volgde een sterke reeks in Noord-Amerika, met een zevende plaats in Miami en vervolgens een knappe zesde plek in Canada – zijn beste resultaat ooit in de Formule 1.

Volgens journalist Jon Noble, die sprak tijdens het evenement waarop Alpine de titelsponsordeal met Gucci aankondigde, is Briatore inmiddels onder de indruk geraakt van de progressie van zijn pupil. “Franco had vorig jaar een enorm moeilijke periode en ook de start van dit seizoen verliep stroef. Vooral in de eerste races leek Pierre Gasly hem nog duidelijk de baas”, klinkt het.

‘Briatore ziet toekomst voor Colapinto bij Alpine’

Sinds Miami is het beeld echter volledig veranderd. “Flavio was vandaag enorm positief over Franco. Hij vindt dat hij wakker geschud is en eindelijk begrijpt wat er nodig is om op dit niveau te presteren. Sinds zijn goede resultaat in Miami rijdt hij met veel meer vertrouwen en focust hij minder op wat Gasly doet”, aldus Noble.

Ook het optreden van Colapinto in Canada maakte indruk binnen Alpine. De Argentijn miste door problemen de eerste vrije training, maar leverde op een sprintweekend alsnog direct snelheid. “Ondanks die tegenvaller stond hij er meteen in de kwalificatie en reed hij een sterke race. Flavio ziet daarom geen enkele reden waarom Franco, als hij deze lijn doortrekt, niet tot 2027, 2028 of zelfs langer bij het team zou blijven. De boodschap was duidelijk: zolang zijn vorm niet terugvalt, blijven beide coureurs gewoon zitten”, besluit Noble.

  • Erwinnaar

    Posts: 5.692

    Had hij met ene J. Verstappen in 1994 moeten doen, hadden we nog een hoop lol gehad in de jaren erna ipv aanmodderen met Simtek (op de beroemde teste na.....mooi verhaal was dat, Bartus G.) Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi.

    Hoewel, de Arrows tijd vond ik wel mooi met name dat eerste jaar. Mooie wagen, goede sponsors, goede teamgenoot eerste jaar en aardige resultaten tegen het grote geweld. Met name in Canada en Italië, Monza.

    Maar Simtek, Tyrrell en Minardi waren toch wel zeer matig tot frustrerend te noemen op een paar piepkleine uitzonderingen na.

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 18:35
    • Damon Hill

      Posts: 19.779

      Erwinnaar,
      Goede teamgenoot eerste jaar? Verstappens eerste jaar bij Arrows was in 1996. Rosset was zijn teamgenoot, een lachertje. De Arrows van 1996 was een beetje rood-wit-blauw. Mooie auto. Best snel soms ook, maar hopeloos onbetrouwbaar.

      Jij doelt op 2000, de oranje Arrows en De La Rosa als teamgenoot. Dat was Verstappens tweede jaar en toen had Verstappen mooie races in Canada en Italië. 2001 was vervolgens zijn derde en laatste jaar bij Arrows.

      • + 1
      • 28 mei 2026 - 19:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

