Franco Colapinto leek nog niet zo lang geleden op weg naar de uitgang bij Alpine, maar de situatie rond de Argentijn is volledig gekeerd. Na een moeizaam 2025-seizoen en twijfels over zijn toekomst heeft de 21-jarige coureur indruk gemaakt op teambaas Flavio Briatore, die inmiddels zelfs een langdurig verblijf in de Formule 1 ziet zitten.

Colapinto kende vorig seizoen een bijzonder lastige periode nadat hij Jack Doohan vroeg in het seizoen verving. Punten bleven uit, crashes stapelden zich op en de kritiek vanuit Alpine groeide. Briatore zou zelfs hebben aangestuurd op een vertrek van de Argentijn richting 2026, met Paul Aron als mogelijke vervanger. Toch hield Alpine vertrouwen in Colapinto, een keuze die inmiddels lijkt uit te betalen.

Colapinto vecht zich terug bij Alpine

Onder de nieuwe reglementen en met de overstap naar Mercedes-motoren begon Colapinto zich steeds beter te ontwikkelen. Na zijn eerste WK-punt in China volgde een sterke reeks in Noord-Amerika, met een zevende plaats in Miami en vervolgens een knappe zesde plek in Canada – zijn beste resultaat ooit in de Formule 1.

Volgens journalist Jon Noble, die sprak tijdens het evenement waarop Alpine de titelsponsordeal met Gucci aankondigde, is Briatore inmiddels onder de indruk geraakt van de progressie van zijn pupil. “Franco had vorig jaar een enorm moeilijke periode en ook de start van dit seizoen verliep stroef. Vooral in de eerste races leek Pierre Gasly hem nog duidelijk de baas”, klinkt het.

‘Briatore ziet toekomst voor Colapinto bij Alpine’

Sinds Miami is het beeld echter volledig veranderd. “Flavio was vandaag enorm positief over Franco. Hij vindt dat hij wakker geschud is en eindelijk begrijpt wat er nodig is om op dit niveau te presteren. Sinds zijn goede resultaat in Miami rijdt hij met veel meer vertrouwen en focust hij minder op wat Gasly doet”, aldus Noble.

Ook het optreden van Colapinto in Canada maakte indruk binnen Alpine. De Argentijn miste door problemen de eerste vrije training, maar leverde op een sprintweekend alsnog direct snelheid. “Ondanks die tegenvaller stond hij er meteen in de kwalificatie en reed hij een sterke race. Flavio ziet daarom geen enkele reden waarom Franco, als hij deze lijn doortrekt, niet tot 2027, 2028 of zelfs langer bij het team zou blijven. De boodschap was duidelijk: zolang zijn vorm niet terugvalt, blijven beide coureurs gewoon zitten”, besluit Noble.