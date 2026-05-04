De Grand Prix van Miami begon afgelopen weekend op een spectaculaire wijze. Bij de start waren er meerdere incidenten, en daar was Lewis Hamilton niet zo blij mee. Hij had een kleine clash met Alpine-coureur Franco Colapinto, en hij trakteerde de Argentijn uiteindelijk op een middelvinger.

Hamilton werd in de eerste ronde geraakt door Colapinto, en daarbij liep zijn Ferrari wat schade op. Hamilton kon zijn weg gewoon vervolgen, en de stewards besloten geen onderzoek naar het incident te openen. Voor Hamilton en Ferrari was dit een teleurstelling, maar ze focusten zich al snel weer op de race en de Brit wist zich ook weer langs Colapinto te werken.

Wat deed Hamilton?

Op de onboardbeelden van deze inhaalactie valt echter te zien dat Hamilton niet zo blij met de actie van Colapinto was. Op de beelden is namelijk te zien dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn middelvinger opstak naar zijn Argentijnse concurrent. Het korte fragment gaat momenteel het internet over, en zorgt voor de nodige hilariteit bij de fans. Voor Hamilton was het een pijnlijke middag, want hij kon door het incident niet meekomen met de koplopers.

Hoe liep de race af?

De Britse zevenvoudig wereldkampioen profiteerde uiteindelijk van de forse tijdstraf van zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, en werd als zesde geklasseerd. Hij had echter een zeer grote achterstand op Max Verstappen, en de Nederlander bleef hem zelfs met een tijdstraf op zak voor.

Colapinto kende op zijn beurt één van de beste races uit zijn Formule 1-loopbaan. Ook hij profiteerde van de tijdstraf van Leclerc, en werd als zevende geklasseerd. Hij had ongeveer tien seconden achterstand op Hamilton, en leek zich na afloop niet druk te maken over het incident. De Argentijnse coureur was opvallend tevreden met zijn resultaat, en ontving na afloop de felicitaties van Alpine-kopstuk Flavio Briatore. Ook Lionel Messi deelde na afloop zijn felicitaties uit aan zijn opvallend populaire landgenoot.