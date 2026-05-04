Woeste Hamilton steekt middelvinger op naar Colapinto

De Grand Prix van Miami begon afgelopen weekend op een spectaculaire wijze. Bij de start waren er meerdere incidenten, en daar was Lewis Hamilton niet zo blij mee. Hij had een kleine clash met Alpine-coureur Franco Colapinto, en hij trakteerde de Argentijn uiteindelijk op een middelvinger.

Hamilton werd in de eerste ronde geraakt door Colapinto, en daarbij liep zijn Ferrari wat schade op. Hamilton kon zijn weg gewoon vervolgen, en de stewards besloten geen onderzoek naar het incident te openen. Voor Hamilton en Ferrari was dit een teleurstelling, maar ze focusten zich al snel weer op de race en de Brit wist zich ook weer langs Colapinto te werken.

Wat deed Hamilton?

Op de onboardbeelden van deze inhaalactie valt echter te zien dat Hamilton niet zo blij met de actie van Colapinto was. Op de beelden is namelijk te zien dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn middelvinger opstak naar zijn Argentijnse concurrent. Het korte fragment gaat momenteel het internet over, en zorgt voor de nodige hilariteit bij de fans. Voor Hamilton was het een pijnlijke middag, want hij kon door het incident niet meekomen met de koplopers.

Hoe liep de race af?

De Britse zevenvoudig wereldkampioen profiteerde uiteindelijk van de forse tijdstraf van zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, en werd als zesde geklasseerd. Hij had echter een zeer grote achterstand op Max Verstappen, en de Nederlander bleef hem zelfs met een tijdstraf op zak voor.

Colapinto kende op zijn beurt één van de beste races uit zijn Formule 1-loopbaan. Ook hij profiteerde van de tijdstraf van Leclerc, en werd als zevende geklasseerd. Hij had ongeveer tien seconden achterstand op Hamilton, en leek zich na afloop niet druk te maken over het incident. De Argentijnse coureur was opvallend tevreden met zijn resultaat, en ontving na afloop de felicitaties van Alpine-kopstuk Flavio Briatore. Ook Lionel Messi deelde na afloop zijn felicitaties uit aan zijn opvallend populaire landgenoot.

  • 5
  • 4 mei 2026 - 15:07
F1 Nieuws Lewis Hamilton Franco Colapinto Ferrari Alpine GP Miami 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 264

    Tja, hij raakt duidelijk alweer gefrustreerd, want een podium met Ferrari wil maar niet lukken. Laat staan een overwinning.

    • + 2
    • 4 mei 2026 - 14:50
    • F1 bekijker

      Posts: 292

      Gaat ook moeilijk met schade.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 14:55
    • d07

      Posts: 2.595

      De halve zijkant van z'n auto werd eraf gereden in de beginfase. Niet zo gek dus dat hij achterop raakte...

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 14:56
    • Kubica

      Posts: 5.702

      zijn startpositie gaf natuurlijk ook al weinig reden tot hoop op een goed resultaat.

      • + 5
      • 4 mei 2026 - 15:07
    • van lotje,g

      Posts: 1.247

      De geit heeft zelf nooit anders gedaan.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 15:34
    • HarryLam

      Posts: 5.413

      Hammie mag wel uitkijken voor die moordzuchtige fans van cocapinto.

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 16:37
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.313

      Voordat hij moest uitwijken voor de spinnende Verstappen zat Hamilton op de 3e/4e plaats, hij had dus een goede start. Dat voorval met Verstappen en daarna Colapinto heeft zijn kansen wel flink omzeep geholpen.

      Desalniettemin, maakt hij zijn leven een stuk makkelijker door tenminste in de top 5 te starten inderdaad.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 17:11
  • beerkuh

    Posts: 3.812

    Argentinie dit jaar gaat Lewis niet leuk vinden denk ik, een middelvinger naar een ag=rgentijn wordt daar niet leuk gevonden en zeker niet van een Engelsman

    • + 2
    • 4 mei 2026 - 14:57
    • Babs

      Posts: 264

      Wanneer precies is die Grand Prix van Argentinië en op welk circuit? Vertel eens?

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 16:01
    • snailer

      Posts: 32.639

      Misschien als alternatief voor de geschrapte GP's.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 16:04
    • beerkuh

      Posts: 3.812

      Lol je hebt natuurlijk gelijk ik bedoel Brazilië en Mexico waar veel Argentijnen op af kome

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 16:36
  • Maximo

    Posts: 9.871

    Een GP waarbij het zoveel schuurt tussen coureurs is meestal een mooie race voor de fans😁

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 16:05

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

