user icon
icon

Gasly hield Verstappen achter zich in Japan en begrijpt Red Bull niet: 'Ik snap hun tempo niet'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gasly hield Verstappen achter zich in Japan en begrijpt Red Bull niet: 'Ik snap hun tempo niet'

Pierre Gasly geloofde voor het seizoen nog rotsvast dat Red Bull tot de top vier zou behoren, maar vier races later is de Alpine-coureur openlijk verbaasd over de malaise bij zijn voormalige team. Na de Grand Prix van Japan, waar hij Verstappen meer dan dertig ronden achter zich hield, stelde Gasly in een mediasessie tegenover dat hij er geen goede verklaring voor heeft: "Na Bahrein was ik er zeker van dat ze mee zouden doen aan de strijd in de top vier."

Van topfavoriet naar middenveld

Voor het seizoen werd Red Bull door meerdere concurrenten zelfs als favoriet aangewezen voor 2026. Het team bevestigde die verwachting in Australië, waar Isack Hadjar als derde kwalificeerde en Verstappen zich vanuit de twintigste startplek terugvocht richting de top. Maar daarna stortte het in. In China en Japan kampte de RB22 met enorme balansproblemen, en het team staat na vier races nog zonder podium. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull vierde met 30 punten, terwijl Mercedes met 180 punten ver vooruit ligt.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

5 mei

Gasly sprak zijn verbazing voor het eerst openlijk uit tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China op 14 maart, tegenover Motorsport.com: "Als ik naar Red Bull kijk, ben ik een beetje verbaasd over hun tempo. In Melbourne stonden ze nog op de tweede startrij en zaten ze eigenlijk dicht op McLaren." Dat was voor Gasly geen klein detail, want hij erkende tegelijk dat Alpine op dat moment nog niet op Red Bull-niveau zat.

Verstappen kon er niet voorbij in Suzuka

Wat volgde was minstens zo opvallend als de woorden. In Japan eindigde Gasly zevende, met Verstappen op 0.337 seconde achter hem. De viervoudig wereldkampioen probeerde de Alpine meerdere keren te passeren, maar botste telkens op het batterijprobleem van de RB22. "Je kunt wel inhalen, maar dan heb je geen batterij meer op het volgende rechte stuk", zei Verstappen na afloop van de race bij Suzuka. "Ik heb het één keer geprobeerd, gewoon om te kijken. Daarna zag ik hem wel." Gasly bleef Verstappen telkens voor, een scenario dat weinigen voor het seizoen had durven voorspellen.

Teambaas Laurent Mekies erkende na de eerste drie races openlijk dat een beslissing uit 2025 de oorzaak is van de huidige achterstand. Red Bull koos er vorig jaar voor de RB21 tot laat in het seizoen door te ontwikkelen, wat ten koste ging van de ontwikkeltijd voor de volledig nieuwe RB22 onder de nieuwe reglementen. "Niemand wilde de pagina omslaan", zei Mekies. "Iedereen wilde de problemen van de 2025-auto begrijpen en het tij keren."

Directe gevolgen voor Verstappen en zijn toekomst

Voor Verstappen heeft het ingrijpende consequenties. In Miami, de vierde race van het seizoen, finishte hij vijfde en staat hij nu zevende in het kampioenschap met 26 punten. WK-leider Kimi Antonelli heeft als eerste coureur dit jaar de 100-puntengrens bereikt en leidt met 74 punten voorsprong op Verstappen. Gasly staat negende met 16 punten, maar Alpine als team presteert relatief sterk na een 2025 waarin de ploeg als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap. "We denken dat we nog niet helemaal op hun niveau zitten", zei Gasly in China over Red Bull, "maar zij lijken dit weekend een klein beetje gas te hebben teruggenomen." Intussen groeit de druk op Red Bull om snel antwoorden te vinden. Verstappen staat op 74 punten van Antonelli.

Need5Speed

Posts: 3.798

Dit gaat dus over wat Gasly zei in China. Ik ben benieuwd wat hij in Monaco te melden heeft over de race in Miami.

  • 6
  • 14 mei 2026 - 10:05
F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Gasly Red Bull Racing Alpine

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.798

    Dit gaat dus over wat Gasly zei in China. Ik ben benieuwd wat hij in Monaco te melden heeft over de race in Miami.

    • + 6
    • 14 mei 2026 - 10:05
  • Flexwing

    Posts: 374

    Vind je het vreemd auto was toen niet goed waar gaat dit eigenlijk over.

    • + 2
    • 14 mei 2026 - 10:07
  • John6

    Posts: 11.613

    Pierre volgens mij hebben ze al antwoordt gegeven in Q3 was je 1 sec langzamer dan Max, in de race DNF daar kon je dan niet veel aan doen.

    Ze hadden in Miami nieuwe updates, stuur van Max is weer in orde, dan zie je gelijk het verschil dan denk ik waarom zou je het dan nog over China hebben, dat is toch totaal niet meer relevant.

    • + 2
    • 14 mei 2026 - 10:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.978

      Voor Pierre is het wel relevant want hij kan nou de rest van zijn leven zeggen dat hij Max in Japan een keer voorgebleven is...

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 12:40

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar