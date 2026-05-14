Pierre Gasly geloofde voor het seizoen nog rotsvast dat Red Bull tot de top vier zou behoren, maar vier races later is de Alpine-coureur openlijk verbaasd over de malaise bij zijn voormalige team. Na de Grand Prix van Japan, waar hij Verstappen meer dan dertig ronden achter zich hield, stelde Gasly in een mediasessie tegenover dat hij er geen goede verklaring voor heeft: "Na Bahrein was ik er zeker van dat ze mee zouden doen aan de strijd in de top vier."

Van topfavoriet naar middenveld

Voor het seizoen werd Red Bull door meerdere concurrenten zelfs als favoriet aangewezen voor 2026. Het team bevestigde die verwachting in Australië, waar Isack Hadjar als derde kwalificeerde en Verstappen zich vanuit de twintigste startplek terugvocht richting de top. Maar daarna stortte het in. In China en Japan kampte de RB22 met enorme balansproblemen, en het team staat na vier races nog zonder podium. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull vierde met 30 punten, terwijl Mercedes met 180 punten ver vooruit ligt.

Gasly sprak zijn verbazing voor het eerst openlijk uit tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China op 14 maart, tegenover Motorsport.com: "Als ik naar Red Bull kijk, ben ik een beetje verbaasd over hun tempo. In Melbourne stonden ze nog op de tweede startrij en zaten ze eigenlijk dicht op McLaren." Dat was voor Gasly geen klein detail, want hij erkende tegelijk dat Alpine op dat moment nog niet op Red Bull-niveau zat.

Verstappen kon er niet voorbij in Suzuka

Wat volgde was minstens zo opvallend als de woorden. In Japan eindigde Gasly zevende, met Verstappen op 0.337 seconde achter hem. De viervoudig wereldkampioen probeerde de Alpine meerdere keren te passeren, maar botste telkens op het batterijprobleem van de RB22. "Je kunt wel inhalen, maar dan heb je geen batterij meer op het volgende rechte stuk", zei Verstappen na afloop van de race bij Suzuka. "Ik heb het één keer geprobeerd, gewoon om te kijken. Daarna zag ik hem wel." Gasly bleef Verstappen telkens voor, een scenario dat weinigen voor het seizoen had durven voorspellen.

Teambaas Laurent Mekies erkende na de eerste drie races openlijk dat een beslissing uit 2025 de oorzaak is van de huidige achterstand. Red Bull koos er vorig jaar voor de RB21 tot laat in het seizoen door te ontwikkelen, wat ten koste ging van de ontwikkeltijd voor de volledig nieuwe RB22 onder de nieuwe reglementen. "Niemand wilde de pagina omslaan", zei Mekies. "Iedereen wilde de problemen van de 2025-auto begrijpen en het tij keren."

Directe gevolgen voor Verstappen en zijn toekomst

Voor Verstappen heeft het ingrijpende consequenties. In Miami, de vierde race van het seizoen, finishte hij vijfde en staat hij nu zevende in het kampioenschap met 26 punten. WK-leider Kimi Antonelli heeft als eerste coureur dit jaar de 100-puntengrens bereikt en leidt met 74 punten voorsprong op Verstappen. Gasly staat negende met 16 punten, maar Alpine als team presteert relatief sterk na een 2025 waarin de ploeg als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap. "We denken dat we nog niet helemaal op hun niveau zitten", zei Gasly in China over Red Bull, "maar zij lijken dit weekend een klein beetje gas te hebben teruggenomen." Intussen groeit de druk op Red Bull om snel antwoorden te vinden. Verstappen staat op 74 punten van Antonelli.