Red Bull Racing lijkt in 2026 hard terug op aarde te zijn gekomen. Waar de renstal van Max Verstappen jarenlang de maatstaf was in de Formule 1, klinkt nu stevige kritiek vanuit de paddock: Red Bull zou zelfs niet langer tot de topteams behoren.

Voormalig IndyCar-coureur en analist James Hinchcliffe trekt een pijnlijke conclusie en ziet hoe de Oostenrijkse formatie wordt ingehaald door teams die vorig seizoen nog onderaan bungelden.

Alpine steekt Red Bull voorbij in pikorde

Volgens Hinchcliffe is het beeld na de eerste races van het seizoen duidelijk. “Als je kijkt naar de vierde auto van het veld, dan kom je al snel uit bij Alpine”, stelt hij tegenover het officiële kanaal van de Formule 1. “Met Gasly die zich gewoon als zevende kwalificeert, laten ze zien dat er snelheid in zit.”

De Canadees wijst vooral naar de strategische keuze van Alpine. “Zij hebben alles op 2026 gezet en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Ze hebben simpelweg de juiste motor en een pakket dat werkt. In kwalificaties zie je dat ze regelmatig sneller zijn dan Red Bull, en dat zegt eigenlijk alles.”

Daarmee lijkt Red Bull definitief terrein te hebben verloren. Waar het team voorheen de benchmark was, moet het nu toezien hoe concurrenten hen voorbijstreven op pure snelheid.

Twijfels groeien: Red Bull hoort bij middenmoot

Ook oud-coureur Jolyon Palmer ziet de machtsverhoudingen verschuiven. “We waren gewend dat er een duidelijke kloof zat tussen de topteams en de rest, maar na drie races kun je moeilijk nog volhouden dat Red Bull daarbij hoort”, klinkt het kritisch.

Volgens Palmer is de realiteit hard. “Op dit moment zitten ze gewoon in de groep daarachter. Dat is een flinke verandering ten opzichte van de afgelopen jaren.”

Tegelijkertijd benadrukt hij hoe sterk Alpine voor de dag komt, met name dankzij Pierre Gasly. “Zijn race ging een beetje onder de radar, totdat Verstappen hem in de slotfase begon op te jagen. Uiteindelijk zat hij maar een paar seconden achter Hamilton, en dat zegt genoeg over hun tempo.”