Pijnlijke conclusie: "Alpine is voorbij aan Red Bull en Verstappen"

Red Bull Racing lijkt in 2026 hard terug op aarde te zijn gekomen. Waar de renstal van Max Verstappen jarenlang de maatstaf was in de Formule 1, klinkt nu stevige kritiek vanuit de paddock: Red Bull zou zelfs niet langer tot de topteams behoren.

Voormalig IndyCar-coureur en analist James Hinchcliffe trekt een pijnlijke conclusie en ziet hoe de Oostenrijkse formatie wordt ingehaald door teams die vorig seizoen nog onderaan bungelden.

Alpine steekt Red Bull voorbij in pikorde

Volgens Hinchcliffe is het beeld na de eerste races van het seizoen duidelijk. “Als je kijkt naar de vierde auto van het veld, dan kom je al snel uit bij Alpine”, stelt hij tegenover het officiële kanaal van de Formule 1. “Met Gasly die zich gewoon als zevende kwalificeert, laten ze zien dat er snelheid in zit.”

De Canadees wijst vooral naar de strategische keuze van Alpine. “Zij hebben alles op 2026 gezet en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Ze hebben simpelweg de juiste motor en een pakket dat werkt. In kwalificaties zie je dat ze regelmatig sneller zijn dan Red Bull, en dat zegt eigenlijk alles.”

Daarmee lijkt Red Bull definitief terrein te hebben verloren. Waar het team voorheen de benchmark was, moet het nu toezien hoe concurrenten hen voorbijstreven op pure snelheid.

Twijfels groeien: Red Bull hoort bij middenmoot

Ook oud-coureur Jolyon Palmer ziet de machtsverhoudingen verschuiven. “We waren gewend dat er een duidelijke kloof zat tussen de topteams en de rest, maar na drie races kun je moeilijk nog volhouden dat Red Bull daarbij hoort”, klinkt het kritisch.

Volgens Palmer is de realiteit hard. “Op dit moment zitten ze gewoon in de groep daarachter. Dat is een flinke verandering ten opzichte van de afgelopen jaren.”

Tegelijkertijd benadrukt hij hoe sterk Alpine voor de dag komt, met name dankzij Pierre Gasly. “Zijn race ging een beetje onder de radar, totdat Verstappen hem in de slotfase begon op te jagen. Uiteindelijk zat hij maar een paar seconden achter Hamilton, en dat zegt genoeg over hun tempo.”

  • Flexwing

    Posts: 327

    Wacht maar tot 1 juni als de mercedes motor naar 16:1 gaat. Dan wordt het weer een stuk minder.

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 17:44
    • Golf-GTI

      Posts: 1.699

      En als Max naar Racing Bulls is geswitched

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 18:15
  • Larry Perkins

    Posts: 64.154

    Knap hoor, die heldere lichten zien toch wat 'wij' als onwetend klootjesvolk niet zien...

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 18:01
  • Elektropunkz

    Posts: 959

    Waarom krijgen dit soort mensen toch zoveel aandacht hier … iedereen ziet toch wel dat de voornaamste reden hiervan de Mercedes unit is en Gley is geen pannenkoek

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 18:44

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
