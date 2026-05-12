Christian Horner is officieel vrij. Op 8 mei 2026 verliep de non-concurrentieclausule in zijn vertrekakkoord met Red Bull, waarmee de Brit voor het eerst sinds zijn ontslag in juli 2025 formeel bij een rivaal aan de slag kan. Alpine geldt als de meest concrete optie, maar achter de schermen lopen ook gesprekken die verder gaan dan een functie als teambaas. Max Verstappen houdt het allemaal op de voet: de Nederlander zei eind 2025 in een jaar-eindeinterview bij Viaplay dat hij elke week contact heeft met Horner.

Van Red Bull naar eigenaarschap

Horner leidde Red Bull vanaf het allereerste raceseizoen in 2005 en verzamelde in twee decennia acht coureurstitels en zes constructeurstitels. Red Bull zette hem op 9 juli 2025 op straat, waarna Laurent Mekies zijn plek als teambaas innam. De afkoopsom bedroeg naar verluidt rond de honderd miljoen dollar, inclusief een clausule die hem tot begin mei 2026 aan de zijlijn hield.

De meest gesproken bestemming is Alpine. Het Enstone-gebaseerde team bevestigde in januari 2026 dat Horner deel uitmaakt van een groep investeerders die interesse heeft getoond in de overname van het 24 procent belang van Otro Capital. Flavio Briatore erkende die gesprekken bij de livery-onthulling van Alpine in januari 2026, al benadrukte hij dat de onderhandelingen direct met Otro lopen en niet via hem. Pero Capital-aandeelhouders als Ryan Reynolds en Rory McIlroy zouden een fors rendement willen zien op hun instapprijs van 2023.

Er zit echter nog een juridisch slot op de deur. Otro mag haar belang pas overdragen na het verstrijken van een zogeheten lock-in periode, die pas in september 2026 afloopt. Daarna heeft Renault als grootaandeelhouder bovendien het recht de koper goed te keuren. Horner wacht dus op meerdere contractuele fronten tegelijk.

Briatore, Ferrari en een rustige Horner in Jerez

Vorige week, tijdens het MotoGP-weekend in Jerez, sprak Horner Sky Sport MotoGP toe en deed hij de Alpine-geruchten opvallend nuchter af. Hij gaf aan zijn pauze van de Formule 1 te waarderen en geen haast te hebben met terugkeren. FIA-president Mohammed Ben Sulayem was minder terughoudend: tijdens het Miami Grand Prix-weekend liet hij optekenen dat hij Horner mist in de sport en regelmatig contact met hem heeft. Ferrari en Aston Martin worden eveneens als mogelijke bestemmingen genoemd, al zou bij Aston Martin Adrian Newey, inmiddels aandeelhouder, bezwaar maken.

De band met Verstappen voegt een aparte lading toe aan elke stap die Horner zet. In zijn jaar-eindeinterview bij Viaplay eind 2025 zei de Nederlander over hun contact: "Elke week, elk raceweekend. Vrijdag, zaterdag en zondag, en meestal via sms." Verstappen staat na vier races zevende in het WK, terwijl WK-leider Kimi Antonelli twintig punten voor heeft op teamgenoot George Russell. De volgende race is de Grand Prix van Canada op 21 tot 24 mei 2026.