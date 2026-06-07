De chaos is helemaal compleet in Monaco. Uren na de finish van de race lag de uitslag nog niet vast, en dat is nog steeds niet het geval. Het team van Alpine heeft namelijk besloten om in protest te gaan tegen de tijdstraf van Pierre Gasly. Deze straf kostte hem zijn podiumplaats en de frustratie was heel erg groot.

De stewards strooiden vandaag met straffen in de straten van Monaco. Veel coureurs kregen straffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane, en dat zorgde ook voor een straf voor Pierre Gasly. Hierdoor kreeg hij na de finish de nodige strafseconden, en dat zorgde ervoor dat hij zijn derde plaats verloor. Het team van Alpine kan zich niet vinden in deze redenatie, en ze hebben een right to review aangevraagd.

Gasly zou 0,1 kilometer per uur te hard hebben gereden vlak voor de rode vlag, en zou daarna nog een tweede overtreding hebben gemaakt waarbij hij 0,4 kilometer per uur te hard had gereden. Die laatste straf stond voor hem nog open bij de herstart, en dat deed hem de das om.

Wat wil Alpine?

De chaos was compleet, en dat is eigenlijk nog steeds het geval. Alpine is het namelijk niet eens met de manier waarop de straffen zijn uitgedeeld, en ze hebben besloten om in beroep te gaan. Het team deelde een fel statement: "Na het resultaat van de Grand Prix van Monaco van vandaag kan Alpine bevestigen dat we een Right of Review hebben ingediend bij de FIA over de straffen die werden uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane."

Wat gaat er nu gebeuren?

Wat de uitspraak wordt, is nog verre van duidelijk. Normaal gesproken is het redelijk nutteloos om in protest te gaan tegen deze overtreding, maar Alpine moet nu nieuw bewijs laten zien aan de stewards. Als dit echt als nieuw bewijs wordt gezien, dan wordt het onderzoek heropend. Of dat vandaag nog gaat gebeuren, is niet duidelijk.