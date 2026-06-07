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Chaos compleet: Alpine gaat in protest tegen uitslag F1-race Monaco

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Chaos compleet: Alpine gaat in protest tegen uitslag F1-race Monaco

De chaos is helemaal compleet in Monaco. Uren na de finish van de race lag de uitslag nog niet vast, en dat is nog steeds niet het geval. Het team van Alpine heeft namelijk besloten om in protest te gaan tegen de tijdstraf van Pierre Gasly. Deze straf kostte hem zijn podiumplaats en de frustratie was heel erg groot.

De stewards strooiden vandaag met straffen in de straten van Monaco. Veel coureurs kregen straffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane, en dat zorgde ook voor een straf voor Pierre Gasly. Hierdoor kreeg hij na de finish de nodige strafseconden, en dat zorgde ervoor dat hij zijn derde plaats verloor. Het team van Alpine kan zich niet vinden in deze redenatie, en ze hebben een right to review aangevraagd.

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Gasly zou 0,1 kilometer per uur te hard hebben gereden vlak voor de rode vlag, en zou daarna nog een tweede overtreding hebben gemaakt waarbij hij 0,4 kilometer per uur te hard had gereden. Die laatste straf stond voor hem nog open bij de herstart, en dat deed hem de das om.

Wat wil Alpine?

De chaos was compleet, en dat is eigenlijk nog steeds het geval. Alpine is het namelijk niet eens met de manier waarop de straffen zijn uitgedeeld, en ze hebben besloten om in beroep te gaan. Het team deelde een fel statement: "Na het resultaat van de Grand Prix van Monaco van vandaag kan Alpine bevestigen dat we een Right of Review hebben ingediend bij de FIA over de straffen die werden uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane."

Wat gaat er nu gebeuren?

Wat de uitspraak wordt, is nog verre van duidelijk. Normaal gesproken is het redelijk nutteloos om in protest te gaan tegen deze overtreding, maar Alpine moet nu nieuw bewijs laten zien aan de stewards. Als dit echt als nieuw bewijs wordt gezien, dan wordt het onderzoek heropend. Of dat vandaag nog gaat gebeuren, is niet duidelijk.

mr.Monza

Posts: 10.040

Deze chaos is waarschijnlijk niets vergeleken met de pleuris die uitbreekt als de FIA de ADUO bekend maakt, Red Bull/Ford heeft de beste ICE aldus de FIA, Mercedes krijgt daardoor 2% extra ontwikkelingsruimte danwel budget, Ferrari 4%, de andere motorleveranciers tussen de 6 en 8 %.

  • 5
  • 7 jun 2026 - 20:05
F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP Monaco 2026

Reacties (12)

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  • Hagueian

    Posts: 8.753

    De handtasjes vlogen door de garage bij Alpine.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 20:05
  • mr.Monza

    Posts: 10.040

    Deze chaos is waarschijnlijk niets vergeleken met de pleuris die uitbreekt als de FIA de ADUO bekend maakt, Red Bull/Ford heeft de beste ICE aldus de FIA, Mercedes krijgt daardoor 2% extra ontwikkelingsruimte danwel budget, Ferrari 4%, de andere motorleveranciers tussen de 6 en 8 %.

    • + 5
    • 7 jun 2026 - 20:05
    • Golf-GTI

      Posts: 1.796

      Mercedes heeft de beste e-motor, wordt dat niet gecompenseerd ?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:24
    • snailer

      Posts: 33.302

      Was al voorspeld door me. Ze moeten een nieuw ontwerp maken ivm de compressieverhouding. Dat is waarschijnlijk de reden dat ze 2 procent kregen.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:31
    • koppie toe

      Posts: 5.365

      Als ze om de compressie gecompenseerd worden met 2% is dat een erge beloning voor het omzeilen cq mazen vinden in de regels.
      Daar zou elk team tegenin gaan denk ik.
      Voor de rest heb ik nog niets gezien over wat Mr. Monza zegt.
      Maar ik geloof hem op zijn woord omdat hij best vaak juiste info doorgeeft.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:41
    • De Vogel is Geland

      Posts: 917

      Toto heeft de FIA in z’n binnenzak

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:47
    • mr.Monza

      Posts: 10.040

      @Koppie,
      FIA schijnt het voor de GP aan de teams gemeld te hebben, Hamilton op zijn beurt deelde de info met de Italiaanse media.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:58
  • pixel

    Posts: 789

    Als alle pitlaneovertredingen hierdoor op losse schroeven komen te staan dan wordt het een heel karwei om de uiteindelijke uitslag samen te stellen.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 20:15
    • TylaHunter

      Posts: 10.735

      Dat is niet te doen. Want Russell kreeg dus een 5 sec voor pitlimit en kreeg een drive through door niet opvolgen van die straf.

      Door zijn drive through kan je niet de uitslag van de finishlijn pakken.

      Denk dat dit wordt afgewimpeld.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:35
    • skibeest

      Posts: 2.091

      Russel heeftde straf geaccepteerd door deze uit te voeren. Hij had ook een protest kunnen aantekenen en de straf niet uit te voeren

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 21:04
  • Erwinnaar

    Posts: 5.704

    enorme zooi en klasse justitie die amper valt te handhaven allemaal. Met name de straf van Hulkenberg maar niet colapinto die Sainz aan tikten...

    l

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 20:16
    • OrangeArrows

      Posts: 3.397

      Elk jaar hoop je dat er meer consistentie is in de straffen en minder vaak na race de hele uitslag overhoop wordt gegooid. Het tegenovergestelde gebeurt..

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 20:26

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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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