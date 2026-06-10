Fernando Alonso vertrekt naar alle waarschijnlijkheid bij Aston Martin, maar of hij daadwerkelijk de Formule 1 gaat verlaten is nog maar de vraag. Volgens ingewijden wil de tweevoudig wereldkampioen nog één keer schitteren in de koningsklasse van de autosport en keert hij mogelijk terug naar een team waar hij eerdaags meerdere successen boekte.

Alonso en Aston Martin hadden al hun hoop gegooid op de reglementen die in 2026 haar entree hebben gemaakt, maar dat liep uit op een fiasco. Met een auto die niet te besturen is en een Honda-motor die niet loopt, is het voor de Spanjaard al een hele opgave om überhaupt de finish te halen. De 44-jarige veteraan loopt na dit seizoen uit zijn contract, maar mikt hij volgens geluiden uit de paddock nog niet op een F1-pensioen.

'Colapinto vertrekt mogelijk naar Williams'

Formule 1-journalist Kym Illman legde vanuit Monaco haarfijn uit hoe momenteel de transfermarkt in de F1 ervoor staat. Volgens de Australiër gonst het van de geruchten en speelt momenteel Franco Colapinto daar een hoofdrol in. "Franco spendeerde een aantal minuten door in gesprek te gaan met James Vowles, de teambaas van Williams", zo vertelde Illman op zijn Facebook-kanaal.

"We zijn het er inmiddels over eens dat Colapinto kan vertrekken bij Alpine en volgend jaar aan de bak gaat bij Williams. Er moet nog wel een hoop gebeuren, maar er is zeker een kans dat die transfer plaats gaat vinden", voegde de Australiër daaraan toe.

'Alonso én Albon genoemd bij Alpine'

De stap van Colapinto richting Williams, om daar hoogstwaarschijnlijk Alexander Albon te vervangen, maakt volgens Illman de weg vrij voor Alonso om terug te keren bij de Franse renstal. "Kan Alonso dan echt terugkeren bij Alpine? Het valt te bezien", zo sloot Illman veelzeggend af. Wellicht dat de tweevoudig wereldkampioen herenigd wordt met Flavio Briatore, waaronder hij zijn grootste successen wist te boeken.

Eveneens maakt Albon ook kans om het Alpine-stoeltje te bemachtigen, mocht hij Williams verlaten. Meerdere geluiden uit de paddock beweerden dat de voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, zijn opwachting zou kunnen maken bij het team van Briatore.

Alonso boekte grootste successen bij Alpine

Alonso reed eerder al drie periodes voor Alpine, waarvan het in de eerste twee nog onder de naam van Renault was. Bij de Franse renstal boekte hij zijn grootste successen, door in 2005 en 2006 zijn twee wereldkampioenschappen binnen te slepen. In dat tijdsbestek stootte hij Michael Schumacher definitief van de troon, die daarvoor jarenlang hét benchmark was in de Formule 1.

In totaal greep Alonso bij Renault 15 overwinningen én pole positions, waarna hij zijn heil ging zoeken bij McLaren. Na een jaar alleen maar oorlog te hebben gehad met teamgenoot Lewis Hamilton, keerde de Spanjaard in 2008 terug bij de Franse constructeur. Daar wist hij nog twee races te winnen, maar écht grote successen wist de 44-jarige niet meer te boeken.

Na twee jaar een sabbatical te hebben genomen keerde Alonso in 2021 terug bij Renault, wat op dat moment omgedoopt was tot Alpine. Dat avontuur verliep minder succesvol. Op een podiumplek in Qatar in 2021 na, kwam de tweevoudig wereldkampioen nauwelijks eraan te pas.