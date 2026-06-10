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'Alonso vertrekt bij Aston Martin: Spanjaard keert terug bij oude liefde'

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'Alonso vertrekt bij Aston Martin: Spanjaard keert terug bij oude liefde'

Fernando Alonso vertrekt naar alle waarschijnlijkheid bij Aston Martin, maar of hij daadwerkelijk de Formule 1 gaat verlaten is nog maar de vraag. Volgens ingewijden wil de tweevoudig wereldkampioen nog één keer schitteren in de koningsklasse van de autosport en keert hij mogelijk terug naar een team waar hij eerdaags meerdere successen boekte. 

Alonso en Aston Martin hadden al hun hoop gegooid op de reglementen die in 2026 haar entree hebben gemaakt, maar dat liep uit op een fiasco. Met een auto die niet te besturen is en een Honda-motor die niet loopt, is het voor de Spanjaard al een hele opgave om überhaupt de finish te halen. De 44-jarige veteraan loopt na dit seizoen uit zijn contract, maar mikt hij volgens geluiden uit de paddock nog niet op een F1-pensioen. 

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'Colapinto vertrekt mogelijk naar Williams

Formule 1-journalist Kym Illman legde vanuit Monaco haarfijn uit hoe momenteel de transfermarkt in de F1 ervoor staat. Volgens de Australiër gonst het van de geruchten en speelt momenteel Franco Colapinto daar een hoofdrol in. "Franco spendeerde een aantal minuten door in gesprek te gaan met James Vowles, de teambaas van Williams", zo vertelde Illman op zijn Facebook-kanaal. 

"We zijn het er inmiddels over eens dat Colapinto kan vertrekken bij Alpine en volgend jaar aan de bak gaat bij Williams. Er moet nog wel een hoop gebeuren, maar er is zeker een kans dat die transfer plaats gaat vinden", voegde de Australiër daaraan toe. 

'Alonso én Albon genoemd bij Alpine' 

De stap van Colapinto richting Williams, om daar hoogstwaarschijnlijk Alexander Albon te vervangen, maakt volgens Illman de weg vrij voor Alonso om terug te keren bij de Franse renstal. "Kan Alonso dan echt terugkeren bij Alpine? Het valt te bezien", zo sloot Illman veelzeggend af. Wellicht dat de tweevoudig wereldkampioen herenigd wordt met Flavio Briatore, waaronder hij zijn grootste successen wist te boeken. 

Eveneens maakt Albon ook kans om het Alpine-stoeltje te bemachtigen, mocht hij Williams verlaten. Meerdere geluiden uit de paddock beweerden dat de voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, zijn opwachting zou kunnen maken bij het team van Briatore. 

Alonso boekte grootste successen bij Alpine

Alonso reed eerder al drie periodes voor Alpine, waarvan het in de eerste twee nog onder de naam van Renault was. Bij de Franse renstal boekte hij zijn grootste successen, door in 2005 en 2006 zijn twee wereldkampioenschappen binnen te slepen. In dat tijdsbestek stootte hij Michael Schumacher definitief van de troon, die daarvoor jarenlang hét benchmark was in de Formule 1. 

In totaal greep Alonso bij Renault 15 overwinningen én pole positions, waarna hij zijn heil ging zoeken bij McLaren. Na een jaar alleen maar oorlog te hebben gehad met teamgenoot Lewis Hamilton, keerde de Spanjaard in 2008 terug bij de Franse constructeur. Daar wist hij nog twee races te winnen, maar écht grote successen wist de 44-jarige niet meer te boeken. 

Na twee jaar een sabbatical te hebben genomen keerde Alonso in 2021 terug bij Renault, wat op dat moment omgedoopt was tot Alpine. Dat avontuur verliep minder succesvol. Op een podiumplek in Qatar in 2021 na, kwam de tweevoudig wereldkampioen nauwelijks eraan te pas. 

Damon Hill

Posts: 19.796

Stop alsjeblieft. En begrijp me niet verkeerd: ik ben enorm fan van de coureur Alonso, maar het beste is er echt vanaf en het zal alsmaar minder en minder worden. Het lijkt nog heel goed, omdat hij naast Lance Stroll zit die zelf jaar in jaar uit laat zien er niets van te kunnen. Maar tegen Gasly... [Lees verder]

  • 9
  • 10 jun 2026 - 11:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin Alpine

Reacties (15)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.796

    Stop alsjeblieft. En begrijp me niet verkeerd: ik ben enorm fan van de coureur Alonso, maar het beste is er echt vanaf en het zal alsmaar minder en minder worden. Het lijkt nog heel goed, omdat hij naast Lance Stroll zit die zelf jaar in jaar uit laat zien er niets van te kunnen. Maar tegen Gasly gaat een 45-jarige of 46-jarige Alonso het natuurlijk gewoon zwaar afleggen.

    Eigenlijk had ik vooral Sainz liever gezien in een iets meer competitieve wagen.

    • + 9
    • 10 jun 2026 - 11:32
    • Black Book

      Posts: 1.827

      Ik snap je gevoel al denk ik dat hij nog steeds van een goed niveau is.

      Zet hem naast Max of Leclerc of Russell en hij is van hetzelfde niveau, in ieder geval qua resultaten

      • + 2
      • 10 jun 2026 - 11:48
    • NicoS

      Posts: 20.810

      Hij was amper Ocon de baas in de tijd samen bij Alpine.
      Dus waar baseer je op dat hij gelijk zal zijn met Max?
      De man is 45, het beste is er allang van af, het lijkt nog wat omdat Stroll z’n teamgenoot is, maar het niveau van Max haalt hij allang niet meer, vergeet dat maar.

      • + 2
      • 10 jun 2026 - 12:08
    • powered by bye

      Posts: 515

      Ja dat zei je 2 jaar terug ook van Lewis

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 12:11
    • Larry Perkins

      Posts: 65.637

      Deze schaar ik hieronder...

      Silly SEASON of silly YEAR (silly MEDIA)?

      Het wordt m.i. tijd dat ‘we’ silly season gaan herdefiniëren, of beter gezegd in tweeën opdelen.
      Oorspronkelijk stond silly season daadwerkelijk voor het SEIZOEN waarin onderhandelingen en contractaankondigingen van de coureurs plaatsvonden met (officiële) persberichten van teams en coureurs, te weten de ZOMER(stop).

      Maar omdat silly season voor de media een super belangrijk verdienmodel is, begint silly season elk jaar eerder, dit jaar begon de geruchtenstroom al in januari en nam daarna qua intensiteit alleen maar toe. Dat leidt tot constante speculatie over welke coureurs van team zullen wisselen of de sport zullen verlaten.
      Wat betreft kwam Verstappen zijn deelname aan De 24 uur van de Nürburgring als een bijzonder welkome onderbreking van de stroom aan geneuzelberichten over eventuele rijderswisselingen, etc.

      Echter, het zeer geslaagde evenement was nog niet voorbij of de (nep)media had weer dollartekens in de ogen en rekende erop dat ‘wij’ als F1-fans er wel intrappen, maar het overgrote merendeel van de - elkaar vaak tegensprekende - roddels en achterklap kan zo rechtstreeks de prullenmand in!

      Kortom, de bagger waarmee de meeste media komen opdraven kan het beste silly YEAR (of silly MEDIA) worden genoemd en de periode waarin teams en coureurs zelf naar buiten treden met transfernieuws (het echte nieuws!) kan men dan silly SEASON blijven noemen.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 12:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.394

    Geruchten, het schijnt, ik denk, maar als, vermoedelijk....

    • + 3
    • 10 jun 2026 - 11:34
  • Starscreamer

    Posts: 1.468

    Wie gelooft deze onzin?
    Albon zit wel gebakken en Colapinto tekent bij Alpine bij.
    Voor Alonso is blijven of (helaas) vertrekken uit de F1.

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 11:39
  • Pietje Bell

    Posts: 35.218

    Oh alsjeblieft zeg ...... Kym Illman. Laat hij zich met fotograferen van de vriendinnen
    van de coureurs bezighouden die hem daar voor betalen trouwens.
    Daarvoor seinen ze hem voor die tijd in wanneer ze waar lopen.

    • + 3
    • 10 jun 2026 - 11:45
    • Black Book

      Posts: 1.827

      Goedgelovigheid is ook een bijzondere eigenschap.

      Je denkt toch niet serieus dat Kym Illman op vooraf bepaalde tijdstippen door de paddock loopt om vriendinnen te fotograferen?

      • + 2
      • 10 jun 2026 - 11:50
    • Pietje Bell

      Posts: 35.218

      Goedgelovigheid is ook een bijzondere eigenschap.

      Bedankt voor de sneer.

      Het is algemeen bekend dat bijvoorbeeld Egle Hulkenberg hem vooraf tipte hoe laat ze het circuit met haar gezin betrad en hij was daar dan om dat op de gevoelige plaat vast te leggen tegen betaling.
      Dit is maar één voorbeeld, maar zo zijn er vele en vaak bij het binnengaan van het circuit.

      Kym slaat overal munt uit. Hij eet gratis in restaurants in ruil voor een post op zijn IG met de waardering en de prijs.
      Hetzelfde tijdens een vliegreis, re.cl.ame maken voor de maatschappij.
      Hetzelfde met zijn YT kanaal waar hij van alles en nog wat in geld omzet.

      Hij is F1 fotograaf, maar niemand van de andere F1 fotografen moet hem.

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 11:59
    • gridiron

      Posts: 3.502

      Als je sommige van die vriendinnen (waaronder Lewis zijn barbiepop) ziet wandelen, zou het mij eerlijk gezegd ook niet verbazen

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 12:06
  • Jermaine

    Posts: 7.177

    Als hij daar weg gaat dan gaat Aston Martin op dat moment goed

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 12:07
  • AUDI_F1

    Posts: 3.877

    En dan Albon naar Astin Martin, zou toch ook sonde zijn dat deze jongen buiten de boot gaat vallen.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 12:15
  • Flexwing

    Posts: 398

    Zal je staks zien dan Aston martin goeie auto heeft en Alonso net weg is.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 12:30

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Verenigde Staten van Amerika
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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