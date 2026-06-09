De FIA heeft een update gegeven over de right to review die door Alpine is ingediend na afloop van de Grand Prix van Monaco. De Franse renstal ging in beroep bij de stewards, omdat ze vonden dat de tijdstraf voor Pierre Gasly incorrect was. De Fransman verloor hierdoor zijn podiumplaats.

De Grand Prix van Monaco werd gekenmerkt door een grote hoeveelheid tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. In de chaotische slotfase van de race ontving Alpine-coureur Gasly zijn tweede tijdstraf van de dag, en dat zorgde ervoor dat hij na de herstart in de problemen kwam. Hij kwam als derde over de streep, juichte al, maar werd teruggezet naar de zevende plaats.

Welke update heeft de FIA gegeven?

Bij het team van Alpine reageerden ze boos, en er werd een right to review ingediend. Dat betekent dat het team significant nieuw bewijs moet tonen aan de stewards, en als die het eens zijn met het feit dat het echt nieuw bewijs is, dan wordt er opnieuw onderzoek gedaan. Alpine zal dus moeten aantonen dat Gasly niet te hard door de pitlane heeft gereden.

De FIA laat nu weten dat de vertegenwoordiger van het team van Alpine zich op donderdag 11 juni om 13:00 Nederlandse tijd bij de stewards moet melden. Deze meeting zal virtueel plaatsvinden via een videoconferentie, en de FIA zal hier nog nader bericht over verzenden.

Wat gaat er nu gebeuren?

De zitting bestaat uit twee delen, want de stewards zullen eerst gaan kijken of de aangeleverde bewijsstukken en de argumenten van het team van Alpine nieuw en relevant zijn. Het gaat hier om bewijs dat significant en relevant is op een manier dat het ten tijde van de oorspronkelijke beslissing nog niet beschikbaar was.

Als dit een nieuw element is, dan zal er een nieuw onderzoek worden geopend. Tot die tijd leeft Gasly dus nog tussen hoop en vrees en mag hij blijven hopen op een herziening van zijn straf. De uitslag van de Grand Prix van Monaco ligt hierdoor nog niet vast.