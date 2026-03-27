De stewards hebben een besluit genomen over het incident tussen Max Verstappen en Franco Colapinto in de tweede vrije training in Japan. De Argentijnse Alpine-coureur reed daar Verstappen in de weg, maar hij komt goed weg. De stewards hebben namelijk besloten slechts een waarschuwing uit te delen.

Verstappen beleefde een opvallend frustrerende dag op het circuit van Suzuka in Japan. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen had een enorme achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari en kwam in de tweede vrije training niet verder dan de tiende tijd. Aan het begin van de sessie kwam hij ook nog Colapinto tegen, die binnen op de baan reed in de bevreesde 130R.

De stewards openden een onderzoek en beide coureurs mochten hun verhaal komen vertellen. De stewards concluderen dat Colapinto aan het slingeren was om zijn banden op te warmen, terwijl Verstappen op dat moment in volle vaart op hem af kwam denderen. Uit het radioverkeer bleek dat Alpine Colapinto waarschuwde voor het feit dat Verstappen er snel aankwam, maar de Argentijn reageerde te laat.

Wat is de verklaring van Colapinto?

Toen hij Verstappen in zijn spiegels zag verschijnen, stopte hij met slingeren, maar bleef hij wél op de racelijn rijden. Het snelheidsverschil tussen beide auto's was zo groot dat Verstappen vol op de remmen moest en zijn pushrondje moest afbreken.

Colapinto gaf bij de stewards aan dat hij wist dat Verstappen vlak achter hem reed. Hij vertelde aan de stewards dat hij de snelheden verkeerd had ingeschat, en dat hij accelereerde om ervoor te zorgen dat hij Verstappen niet tot last was. Verstappen verklaarde dat hij verwachtte dat Colapinto naar links zou bewegen, maar dat hij zijn rondje besloot af te breken toen hij merkte dat de Argentijn deze beweging niet ging maken.

Wat is de conclusie van de stewards?

De stewards concluderen dan ook dat Colapinto Verstappen onnodig in de weg heeft gereden, en dat ze kiezen voor de normale straf in een training: een waarschuwing.