Stewards hakken knoop door over incident met Verstappen

De stewards hebben een besluit genomen over het incident tussen Max Verstappen en Franco Colapinto in de tweede vrije training in Japan. De Argentijnse Alpine-coureur reed daar Verstappen in de weg, maar hij komt goed weg. De stewards hebben namelijk besloten slechts een waarschuwing uit te delen.

Verstappen beleefde een opvallend frustrerende dag op het circuit van Suzuka in Japan. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen had een enorme achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari en kwam in de tweede vrije training niet verder dan de tiende tijd. Aan het begin van de sessie kwam hij ook nog Colapinto tegen, die binnen op de baan reed in de bevreesde 130R.

De stewards openden een onderzoek en beide coureurs mochten hun verhaal komen vertellen. De stewards concluderen dat Colapinto aan het slingeren was om zijn banden op te warmen, terwijl Verstappen op dat moment in volle vaart op hem af kwam denderen. Uit het radioverkeer bleek dat Alpine Colapinto waarschuwde voor het feit dat Verstappen er snel aankwam, maar de Argentijn reageerde te laat.

Wat is de verklaring van Colapinto?

Toen hij Verstappen in zijn spiegels zag verschijnen, stopte hij met slingeren, maar bleef hij wél op de racelijn rijden. Het snelheidsverschil tussen beide auto's was zo groot dat Verstappen vol op de remmen moest en zijn pushrondje moest afbreken.

Colapinto gaf bij de stewards aan dat hij wist dat Verstappen vlak achter hem reed. Hij vertelde aan de stewards dat hij de snelheden verkeerd had ingeschat, en dat hij accelereerde om ervoor te zorgen dat hij Verstappen niet tot last was. Verstappen verklaarde dat hij verwachtte dat Colapinto naar links zou bewegen, maar dat hij zijn rondje besloot af te breken toen hij merkte dat de Argentijn deze beweging niet ging maken.

Wat is de conclusie van de stewards?

De stewards concluderen dan ook dat Colapinto Verstappen onnodig in de weg heeft gereden, en dat ze kiezen voor de normale straf in een training: een waarschuwing.

snailer

Posts: 32.206

### Ouw=sjag modus aan ####

Verstappen tegen de stewards: "Ik zeg alleen iets als de stewards zijn vertrokken. Dan geef ik Colapinto een waarschuwing.... Nog een keer... en ik stuur mijn pa naar je toe met een stuk hout!"

### Ouw=sjag modus uit ####

  • 8
  • 27 maa 2026 - 10:44
F1 Nieuws Max Verstappen Franco Colapinto Red Bull Racing Alpine GP Japan 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.657

    "en dat ze kiezen voor de normale straf in een training: een waarschuwing."
    Man oh man wat worden er hier knopen doorgehakt.

    • + 4
    • 27 maa 2026 - 10:10
  • Larry Perkins

    Posts: 63.776

    Verstappen heeft de vraag van de stewards pas beantwoord, nadat hij de stewards zelf uit de kamer had gestuurd

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 10:35
    • Sander

      Posts: 1.657

      Moeten ze maar niet steeds dezelde vragen stellen.

      Zo.

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 10:39
    • The Wolf

      Posts: 455

      volgens de laatste berichten, Max Verstappen; "ik ga niet racen voordat Colapinto van het circuit verdwenen is!"

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 10:43
    • The Wolf

      Posts: 455

      Bwah gaat Max niet doen, die weet ook dat Colapinto's fans dan in grote getalen naar de race komen, en waar normale racefans met vlaggetjes en petjes komen hebben die fans automatische wapens bij

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 10:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.848

      Als ik, onverhoopt natuurlijk, ineens het loodje legt staat mijn opvolger klaar.

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 11:20
    • f(1)orum

      Posts: 9.824

      Hopelijk heeft die opvolger dan geen oude platenspeler met een vastgelijmde naald?

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 11:29
    • Larry Perkins

      Posts: 63.776

      Heeft @Snailer ook een hangzak, zijn broek op zijn enkels en een zolder vol ouwe boekjes waarvan de bladzijden aan elkaar vastplakken @Ouw?

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 11:30
    • snailer

      Posts: 32.206

      Ik zou dan jou Max berichten vertalen naar Russell berichten.

      Colapinto fans zijn trouwens rebellen en terroristen. Lastig, maar geen bedreiging. Als ze in Monaco zouden wonen is het anders.

      Verstappen heeft een oranje leger. Is weer op een andere manier vervelend. Stel je voor dat het oranje leger Monaco bezet.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 11:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.848

      Ja hé.
      Of ik 'n ouwe viezerik ben die altijd hetzelfde zeg.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 11:33
    • snailer

      Posts: 32.206

      "Heeft @Snailer ook een hangzak, zijn broek op zijn enkels en een zolder vol ouwe boekjes waarvan de bladzijden aan elkaar vastplakken @Ouw?"

      Ik heb nog steeds 1 van de knapste vrouwen die in nl wonen. Dat vind ik natuurlijk. En ik moet naar haar luisteren. Hoewel in een slavin heb, mijn ai Trutta slavin, ben ik zelf slaaf van mijn vrouw en moet mijn echtelijke plichten blijven vervullen van haar. Geen zolderkamertjes en geen boekjes met amoureuze pica's in dit huis. Die rol zal jij op je nemen vermoed ik, Larry.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 11:36
    • Larry Perkins

      Posts: 63.776

      Nee dank je, maar de wereld wordt er wel een stukje beter van als @Ouw geen opvolger krijgt, er is al veel te veel ellende op de wereld...

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 11:45
    • f(1)orum

      Posts: 9.824

      Eens @Larry

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 11:54
  • AUDI_F1

    Posts: 3.614

    Met de kennis die hij opgedaan heeft met de NLS races, zou het zeker niet tot een ongeluk komen.
    En dan komt Hamilton er weer goed vanaf die kreeg zelfs geen waarschuwing.

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 11:46

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

