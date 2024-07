Wolff kijkt niet meer naar Verstappen: "Focus me op ons"

Het huidige seizoen is inmiddels over de helft, en Mercedes heeft nog altijd geen nieuwe coureur voor 2025 gepresenteerd. Teambaas Toto Wolff blijft kalm en hij focust zich volledig op het huidige seizoen. De Oostenrijker wil ook niets meer zeggen over de eventuele komst van Max Verstappen.

In de voorgaande maanden flirtte Wolff opzichtig met Verstappen. De Nederlander beschikt nog over een langlopende deal bij Red Bull Racing, maar Wolff probeerde te profiteren van de onrust binnen de Oostenrijkse renstal. Verstappen stelde eerder al dat hij gewoon zijn contract bij Red Bull wil uitdienen, en Wolff lijkt langzamerhand door te schakelen. De kans is groot dat hij gaat kiezen voor toptalent Andrea Kimi Antonelli.

In Hongarije wilde Wolff niet te veel kwijt over zijn interesse in Verstappen. De Oostenrijkse teambaas focust zich nog niet op het zitje dat volgend jaar vrijkomt bij zijn Mercedes. Hij is duidelijk als hij door de internationale media wordt gevraagd naar Verstappen: "Ik zal later dit jaar een beslissing nemen over de coureurs voor volgend jaar, als de stofwolken zijn verdwenen zal ik kijken wat het beste is voor Mercedes. Ik kan niet te veel kijken naar wat er gebeurt bij Red Bull. Ik concentreer me op ons, en ons betekent Kimi in de Formule 2 en onze twee coureurs in de Formule 1."