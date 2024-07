Verstappen vraagt om nieuwe updates: "Werk aan de winkel"

Max Verstappen is momenteel allesbehalve tevreden met de performance van zijn team Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen baalt als een stekker en dat laat hij duidelijk weten. Verstappen lijkt zelfs alweer te vragen om nieuwe updates.

Verstappen was afgelopen weekend woest in Hongarije. De Nederlander was niet te spreken over de tegenvallende performance van Red Bull en ook de strategische keuzes schoten bij hem in het verkeerde keelgat. Verstappen reageerde zich af over de boordradio en dat leverde hem veel kritiek op. Dat Red Bull zo tegenviel was opvallend, aangezien de Oostenrijkse renstal afgelopen weekend een flinke hoeveelheid nieuwe onderdelen introduceerde.

Verstappen omschreef dat nieuwe updatepakket als 'cruciaal'. Het is dan ook de vraag of hij uiteindelijk wel tevreden was met de updates. Hij is daar duidelijk over in Hongarije: "Ze werken echt wel, maar we staan nog altijd niet op de eerste plaats, toch? We hebben dus echt meer nodig, zo simpel is het gewoon. Als ik terugkijk naar mijn kwalificatie van dit weekend, dan was ik echt wel tevreden met mijn rondjes, maar wat balans en dergelijke betreft zit ik echt op het randje. Ik push zo hard als ik kan, maar zelfs dan heb ik van die kleine momentjes, terwijl ik nu al harder push dan vorig jaar. De goede rondetijden komen er gewoon niet meer uit. Volgens mij betekent dat dat er werk aan de winkel is."