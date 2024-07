Flinke kritiek voor Verstappen: "Hij is zijn kalmte verloren."

Max Verstappen kende afgelopen weekend allesbehalve een fijne race in Hongarije. Hij was woest op zijn team Red Bull Racing en dat mocht de hele wereld. Zijn tirades zorgden voor de nodige verbazing en volgens Christian Danner is Verstappen zijn kalmte verloren.

Het loopt al weken niet lekker bij Red Bull Racing. De performance valt tegen en de voorsprong is als sneeuw voor de zon verdwenen. De concurrentie is dichterbij gekomen en het lijkt er zelfs op dat McLaren momenteel beter is. Aangezien zijn teamgenoot Sergio Perez niet weet te schitteren, moet Verstappen de punten binnenslepen voor het team. De tegenvallende strategie en performance zorgden voor extreme woede bij de Nederlander in Hongarije.

Kalmte verloren

Zijn woedeaanvallen in Hongarije zorgden voor de nodige verbazing bij fans en volgers. Ook oud-coureur en commentator Christian Danner is kritisch. In gesprek met het Duitse medium Bild is Danner fel: "Max is zijn kalmte verloren. Als je een auto hebt waarmee je altijd vooraan kan vechten, dan ben je ontspannen. Maar nu moet hij alles samenknijpen en vechten. Hij voelt zich snel ongemakkelijk en dat vertaalt zich dan in de emoties die we zagen en hoorden tijdens de race."

Vermakelijk

Danner begrijpt echter ook wel dat er veel mensen zijn die smullen van de oprechte en felle emoties van Verstappen. Toch vindt hij dit niet de juiste gang van zaken: "Aan de ene kant is het natuurlijk heel erg vermakelijk dat Verstappen een coureur is zonder enige rem. Maar in deze situatie was het niet echt grappig voor het team. Om de strategen bij wijze van spreken een mislukking te noemen, is nogal wat. Het zijn echte experts. In 99 van de 100 gevallen was de strategie bij Red Bull perfect. Nu niet en dat werkt averechts. Je zoekt het intern uit en niet via de radio."