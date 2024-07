Alpine onthult speciale superhelden-livery voor Spa

Het team van Alpine zal aankomend weekend in België gaan rijden met een zeer bijzondere livery. De Franse renstal heeft ervoor gekozen om voor één keer afscheid te nemen van de blauwe kleuren. Ze hullen hun wagens in de kleuren van een nieuwe superheldenfilm.

De auto's van Esteban Ocon en Pierre Gasly rijden op het circuit van Spa-Francorchamps in de kleuren rood en zwart. Het zijn de kleuren van de nieuwe film Deadpool & Wolverine. Het is niet zo vreemd dat Alpine deze film mag gaan promoten in Spa, want Deadpool-acteur Ryan Reynolds is mede-eigenaar van het team. De kenmerken van de personages Deadpool en Wolverine zijn te zien op de wagens van Ocon en Gasly.