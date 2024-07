Marko staat achter Verstappen: "Hij is de beste coureur"

Max Verstappen beleeft momenteel een frustrerende periode in het Formule 1-seizoen. De Nederlander ziet dat Red Bull niet langer de beste renstal is in de sport. Helmut Marko heeft nog altijd heel erg veel vertrouwen in Verstappen en hij stelt dat het belangrijk is om hem weer een goed gevoel te geven.

Red Bull beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. Begin dit jaar rommelde het achter de schermen, maar was Verstappen enorm succesvol op de baan. De RB20 leek veel te sterk te zijn, en de concurrentie moest het gat dichtrijden. Precies dat gebeurde, en Verstappen moet er nu alles aan doen om zijn concurrenten te verslaan. In de afgelopen weken is hij veelvuldig verslagen door zijn concurrenten.

Verstappen wil dat Red Bull er alles aan goed doen om de voorsprong terug te pakken. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft diezelfde ambitie. De Oostenrijker weet wat er moet gebeuren en hij deelt die informatie met F1-Insider: "Nu gaat het er echt om, om de auto weer te verbeteren en om Max een goed gevoel te geven. Dan heeft hij geen reden meer om aan verandering te denken. Het zal weer rustiger worden. Hij is echt de beste coureur in de Formule 1, want hij maakt echt het verschil. Hij weet ook dat wij dat weten."