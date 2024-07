Marko zet Perez en Ricciardo onder druk

Sergio Perez en Daniel Ricciardo moeten dit weekend aan de bak. Beide coureurs staan onder druk en er wordt openlijk getwijfeld aan hun toekomst. Helmut Marko legt namelijk uit dat er belangrijke gesprekken op de planning staan en dat er vers bloed klaar staat.

Perez is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull-coureur kan zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden en hij maakt veel fouten. Er wordt dan ook getwijfeld aan zijn toekomst bij het team, het is niet uitgesloten dat er in Zandvoort iemand anders in de tweede RB20 zit. Volgens een paar geruchten maakt Daniel Ricciardo kans op promotie, maar er bestaat ook twijfel over de toekomst van de Visa Cash App RB-coureur.

Horner

Red Bull-adviseur Helmut Marko bespreekt aan de vooravond van de Belgische Grand Prix beide zaken. De Oostenrijker bespreekt met zijn landgenoten van Kleine Zeitung de situatie: "Het zal gemakkelijker gaan in het wereldkampioenschap dan in het constructeurskampioenschap. We weten namelijk dat Checo ups en downs kent. Maar we hebben consistentie nodig." Marko heeft na dit weekend gesprekken in de agenda staan, en die gaan ook over Ricciardo: "Christian Horner en ik zullen maandag met elkaar om de tafel gaan en we gaan bespreken hoe het verder moet gaan. Dan weten we meer over deze twee coureurs."

Vervangers

Mochten Marko en Horner beslissen om over te gaan tot het vervangen van één of beide coureurs, dan zijn er genoeg opties. In het Red Bull Junior Team zitten immers veel coureurs die volgens Marko klaar zijn voor het echte werk. Zonder duidelijk te maken voor welk zitje ze in aanmerking komen, wijst Marko naar een drietal kanshebbers: "Het mooie is dat we een sterke ploeg hebben. Liam Lawson staat zeker bovenaan ons lijstje, maar we hebben ook de beschikking over een Isack Hadjar en een Ayumu Iwasa."