Piastri vierde zege met Norris, Big Mac en Monopoly

Oscar Piastri won afgelopen weekend in Hongarije zijn eerste Grand Prix. De Australische McLaren-coureur reageerde als een soort ijskonijn, maar hij heeft wel een feestje gevierd. Samen met onder meer Lando Norris bracht hij een bezoekje aan de lokale McDonald's.

Het team van McLaren was oppermachtig op de Hungaroring. Piastri leek de zege te kunnen pakken, maar na de tweede reeks pitstops had zijn teamgenoot Norris de leiding in handen. De leiding van McLaren moest Norris smeken om zijn teamgenoot erlangs te laten. De Brit deed dit pas in de absolute slotfase en opvallend genoeg maakte hij na afloop geen pislinke indruk. Hij vierde de festiviteiten gewoon netjes mee.

Vertraging

Piastri onthult dat ze samen terugvlogen naar huis. De Australiër vierde voor die terugvlucht een klein feestje. Het was echter niet zo'n uitbundig feest als men misschien had verwacht, zo onthult hij in gesprek met Fox Sports: "We hadden een terugvlucht vanuit Boedapest die nogal was vertraagd. We vlogen met een aantal coureurs terug. Lando was er, Alexander Albon was er en ook een aantal anderen waren aanwezig."

Big Mac

Om de tijd te doden besloten de coureurs een hapje te gaan eten. Piastri en zijn collega's kozen echter niet voor een duur restaurant, maar gingen rechtstreeks naar de plaatselijke McDonald's: "Tijdens het wachten vanwege de vertraging pakten we even een cheeky Macca's. Ik koos voor een Big Mac. Er was niets vreemds aan de hand, gewoon een paar Formule 1-coureurs met burgers en nuggets. In het vliegtuig hebben we vervolgens een potje Monopoly gespeeld. Alex Albon leerde ons daar een paar dingetjes over Monopoly. Ik was rond vijf uur in de ochtend thuis en dat waren de festiviteiten. Laten we zeggen dat het niet zo'n glamoureuze afterparty was."