Hamilton sneert naar Verstappen: "Je moet een teamleider zijn"

Lewis Hamilton raakte vorige week in Hongarije betrokken bij een incident met Max Verstappen. De twee coureurs raakten elkaar, maar dat leverde geen straffen op. Hamilton wil er nu niet veel meer over zeggen, maar hij deelt wel een klein sneertje uit aan Verstappen.

Verstappen en Hamilton vochten in Hongarije een paar stevige duels uit. Verstappen reed een frustrerende race en aan het einde leek het er allemaal uit te komen. Hij probeerde Hamilton in te halen aan de binnenkant van de eerste bocht, raakte de Brit op het voorwiel en hij vloog vervolgens door de lucht. Ze konden allebei hun weg vervolgen, kregen geen straf van de stewards en zagen vervolgens hoe hun fans dagenlang ruzieden op sociale media.

Geen noodzaak

In België wil Hamilton er eigen niet te veel over zeggen. Hij schudde Verstappen de hand in de mediapen in Hongarije, en dat was het wel. In de paddock in Spa wordt hij gevraagd naar het moment: "We hebben niet met elkaar gesproken na afloop van de race. We zijn allebei naar de stewards gegaan en dat was het dan ook. Misschien gaan we nog een keertje praten, maar vanuit mijn kant is daar niet echt de noodzaak voor. Maar misschien wil hij nog wat kwijt."

Teamleider

Hamilton stelde na afloop van de Hongaarse Grand Prix dat er vanuit hem geen vijandigheid was, maar dat dit bij Verstappen wel het geval was. Ook in België deelt hij een klein sneertje uit als hij de vraag krijgt hoe een wereldkampioen zich moet gedragen om het team vooruit te helpen: "Je moet een teamleider zijn, maar ook onderdeel van het team. Misschien niet zo'n leider als Verstappen. Je moet altijd onthouden dat je een teamgenoot bent voor veel mensen. Je moet je gedragen als een wereldkampioen, en niet zoals afgelopen weekend."