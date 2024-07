Verstappen redelijk tevreden: "Hebben een aantal dingen geprobeerd"

Max Verstappen kende een goede eerste dag in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps kende hij een tweetal sterke vrije trainingen, en dat zag er zeker niet slecht uit. Verstappen stelt dat hij en Red Bull veel hebben geprobeerd tijdens de eerste sessies van het weekend.

Verstappen noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd. Hij was oppermachtig en hij leek zijn oude vorm weer een beetje terug te hebben gevonden. Verstappen was veel sneller dan zijn concurrenten, maar in de tweede vrije training zag men een iets ander beeld. Hij noteerde een derde tijd met een kleine achterstand op de eveneens snelle McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Dingen proberen

Verstappen was redelijk tevreden met zijn resultaten tijdens de eerste twee vrije trainingen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur spreekt zich uit in een review op Verstappen.com: "We hebben best wel een paar dingen geprobeerd. Je hebt natuurlijk de sectoren één en drie waar je topsnelheid wil hebben, en een erg lange sector twee waar je de bochtensnelheid nodig hebt. Dus het is erg lastig de juiste balans te vinden. We hebben nu data om te analyseren. Ik denk dat we de dag positief gestart zijn. De tweede sessie was iets minder, dus we hebben wat dingen waar we naar moeten kijken, vooral ook omdat we wat wijzigingen door hebben gevoerd."

Motorwissel

Verstappen weet nu al dat hij aankomende zondag niet op de pole position zal starten. De Nederlandse regerend wereldkampioen krijgt immers een gridstraf voor een motorwissel. Verstappen spreekt zich over die zaak uit: "We starten wat verder naar achteren vanwege een gridstraf, omdat we hebben besloten om de motor te wisselen, en daarom moeten we nog wat dingen gaan optimaliseren."