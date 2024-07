"Tsunoda aast op zitje Perez: "Wat moet ik nog meer doen?"

Het is nog altijd niet duidelijk of Sergio Perez na de zomerstop nog voor Red Bull Racing rijdt. Zijn resultaten vallen flink tegen en hij staat onder enorme druk. Yuki Tsunoda is van mening dat hij recht heeft op het zitje van Perez, hij vraagt zich af wat hij nog meer moet doen.

Perez blijft dit jaar ver achterop zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan moet Verstappen rugdekking geven, maar hij komt niet eens in de buurt van die rug. Perez maakte veel fouten, crashte meerdere keren en hij heeft in de afgelopen races amper punten gepakt. Ondanks een recente contractverlenging gaan er veel geruchten rond over zijn toekomst, hij kan zomaar na de zomerstop worden vervangen.

Overwegen

Visa Cash App RB-coureur Yuki Tsunoda is van mening dat hij in dat geval in aanmerking hoort te komen voor het zitje. De coureur van het zusterteam is daar in België nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Ik weet niet of ze me wel of niet serieus overwegen voor dat zitje. Misschien zijn er op de achtergrond wel gesprekken gaande, maar behalve Max krijgt niemand daar volgens mij informatie over. Ik hoop dat ik in die gesprekken word genoemd en ik heb volgens mij alles gedaan wat ik moest doen. Ik ben best blij met mijn prestaties tot nu toe. Wat moet ik nog meer doen dan?"

Duidelijk

Tsunoda ziet geen enkele reden waarom Red Bull niet voor hem zou kiezen. De Japanse coureur is zelf tevreden met zijn resultaten en hij is van mening dat hij een zitje bij het topteam kan verdienen: "Het is vrij duidelijk als je kijkt naar de punten die ik scoor vergeleken met andere coureurs. Ik ben best blij met alles wat ik heb laten zien en dat is het enige waar ik invloed op heb. Over alle andere dingen heb ik geen controle."