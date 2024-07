Felle Verstappen ontkent simraceverbod: "Ben een drievoudig wereldkampioen"

Max Verstappen heeft een lange week achter de rug. Na zijn veelbesproken weekend in Hongarije heeft hij volgens Helmut Marko met Red Bull afgesproken dat hij geen late simraces meer zal rijden tijdens Grand Prix-weekenden. Volgens Verstappen klopt dat echter niet.

Verstappen zorgde voor veel ophef tijdens het Hongaarse raceweekend. De Nederlander ergerde zich aan de strategie en hij kende een zeer zware race. De hele wereld kon meegenieten van zijn woede, aangezien hij over de boordradio zijn boodschappen deelde. Er was tevens veel kritiek, want Verstappen had tijdens het weekend ook deelgenomen aan een simrace. Terwijl zijn collega's sliepen, zat Verstappen achter het stuur van een virtuele racewagen. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde afgelopen week dat dit niet erg was, maar dat ze wel hebben Verstappen hebben afgesproken om dit in de toekomst niet meer te doen.

Privétijd

In België kreeg Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op de beweringen van Marko. De regerend wereldkampioen stelt bij De Telegraaf dat het anders ligt: "Nee, het is niet zo dat ik een verbod heb. We hebben erover gepraat en ik heb gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, omdat er voorlopig geen simrace op het programma staat. Maar ik hoef hun ook niet te vertellen wat ze in hun privétijd doen tijdens een raceweekend."

Wereldkampioen

Sommige critici stelden dat Verstappen zijn eigen voorbereiding heeft verprutst door deel te nemen aan de simrace. Ook daar kan Verstappen helemaal niets mee. Hij reed in Imola immers ook een simrace: "Toen won ik beide races. Dan hoor je niemand. Maar win je niet, dan worden er andere zaken bijgehaald. Het is niet nieuw. Ik doe dit al sinds 2015. Ik heb drie wereldtitels gewonnen en ik denk dat ik wel redelijk kan inschatten wat ik wel en niet kan doen."