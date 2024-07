'Binotto probeert Ferrari-personeel naar Audi te halen'

Mattia Binotto heeft een nieuwe baan in de Formule 1 gevonden. Gisteren werd bekend dat hij het Formule 1-project van Audi gaat leiden. Het lijkt er sterk op dat Binotto nu op zoek is naar versterkingen voor de technische afdeling en dat hij aast op oud-collega's van Ferrari.

Het nieuws van Audi kwam voor veel mensen als een redelijke verrassing. Binotto werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met Formule 1-teams, maar dat hij naar Audi zou gaan hadden niet veel mensen verwacht. De komst van de voormalig teambaas van Ferrari zorgt er wel voor dat Andreas Seidl en Oliver Hoffmann gaan vertrekken bij het project. Het is een opvallende ontwikkeling bij Audi.

Met de komst van Binotto haalt Audi ook iemand binnen die veel mensen in de paddock kent. Volgens het Italiaanse medium Formu1a.Uno heeft Binotto als eerste taak het aantrekken van technici en engineers. Binotto zou hiervoor kijken naar zijn oud-collega's bij het team van Ferrari. Hij moet hen overtuigen om over te stappen naar het team dat nu nog Sauber is. Volgens het Italiaanse medium heeft Binotto al een bod op tafel gelegd bij Ferrari-kopstuk Enrico Gualtieri, maar het is niet zeker op hij gaat toehappen. Gualtieri is momenteel de technische directeur van de Power Units-afdeling van Ferrari.