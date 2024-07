Het team van McLaren zorgde voor een opvallend moment in de Hongaarse Grand Prix. Ze gaven Lando Norris de opdracht om zijn teamgenoot Oscar Piastri de overwinning te schenken. Het was een opmerkelijk moment, maar volgens teambaas Andrea Stella zijn de principes van McLaren heel erg belangrijk.

Piastri greep de leiding bij de start van de race. Hij reed een solide wedstrijd, maar na de tweede reeks pitstops verloor hij zijn leidende positie aan zijn teamgenoot Norris. Piastri kreeg te horen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat Norris hem er gewoon langs zou laten. De Brit leek te twijfelen en hij zweeg ronden lang, aan het einde van de race liet hij Piastri er uiteindelijk langs.

Het was een opmerkelijke situatie, en na afloop werd er veel over gesproken. Bij McLaren leek de rust echter snel terug te keren. Teambaas Andrea Stella was blij met het resultaat en het goede gedrag van Norris. Tegenover de internationale media was hij na afloop heel erg duidelijk over het veelbesproken moment in de race: "Onze principes tijdens het racen zijn gewoon heel erg belangrijk. Eén van die principes, ik wil er niet teveel over zeggen, is dat het belang van het team altijd op de eerste plaats komt. Als je dat niet begrijpt, dan hoor je niet bij ons Formule 1-team. Zo simpel is het."