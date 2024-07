Hülkenberg maakt zich geen zorgen over Audi-wisselingen

Audi zorgde deze week voor een flinke verrassing. Ze maakten bekend dat Mattia Binotto het Formule 1-project gaat leiden en dat Andreas Seidl en Oliver Hoffmann gaan vertrekken. Nico Hülkenberg gaat voor Audi rijden, en ook hij zag deze move niet aankomen. Hij maakt zich echter geen zorgen.

Audi is hard bezig met de voorbereidingen op hun Formule 1-avontuur. De Duitse fabrikant neemt vanaf 2026 het team van Sauber over en eerder dit jaar stelden ze Nico Hülkenberg aan als hun eerste coureur. Hülkenberg gaat volgend jaar voor Sauber rijden en daarna kan hij mee bewegen in de transitie naar het fabrieksteam van Audi. De Duitser werd onder leiding van Seidl en Hoffmann aangetrokken, maar die twee gaan dus weg.

Hülkenberg kreeg in België voor het eerst de kans om te reageren op de komst van Binotto en het vertrek van Seidl en Hoffmann. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Nee, ik maak me geen zorgen. Het was natuurlijk wel een beetje een shock, maar nu gaan we gewoon weer verder. Ik heb er nog steeds zin in om voor hun project te gaan werken en ik wil het een succesverhaal gaan maken. Het feit dat twee mensen die nauw betrokken waren bij mijn contract zijn vertrokken, is wel een beetje jammer. Ik heb nog altijd veel interesse in het project, met Audi de Formule 1 betreden en het een succesverhaal maken."