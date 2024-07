Verstappen hekelt critici: "Zet dan je geluid uit"

Max Verstappen staat al de hele week in het middelpunt van de aandacht. Na zijn woedeaanval over de boordradio in Hongarije ontving hij veel kritiek. Verstappen kan niets met deze kritische woorden en hij stelt dat mensen die hier niet tegen kunnen, hun geluid maar uit moeten zetten.

Verstappen kende een frustrerend weekend in Hongarije. Hij voelde zich niet op zijn gemak in zijn RB20, hij was niet blij met de tactiek en de handelwijze van Red Bull viel ook niet goed bij hem. Hij deelde zijn woede met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en de hele wereld kon meegenieten van hun felle woordenwisseling. Dat viel niet bij iedereen goed, en Verstappen ontving bakken met kritiek.

Geluid uit

In België kreeg Verstappen de kans om te reageren op al deze kritische woorden. De Nederlander is duidelijk als hij in de paddock in Spa spreekt met de internationale media: "Als mensen niet van mijn taalgebruik houden, dan luisteren ze maar lekker niet en moeten ze het geluid uitzetten. Ik ben heel erg gedreven en dat heb ik al eerder bewezen. Ik wil zaken optimaliseren. Natuurlijk kan je zeggen dat ik niet zo aanwezig moet zijn op de radio, maar dat is hun mening. Mijn mening is dat ik het meteen moet zeggen, zodat de tweede pitstop ook beter gaat. We zijn erg open en kritisch op elkaar als team. Dat werkt goed, dus ik verwacht niet dat het gaat veranderen."

Huidige wereld

Verstappen vindt het belangrijk om open en eerlijk met zijn team te communiceren. De Nederlander is van mening dat kritiek daar bij hoort en hij is zeker niet van plan om een andere aanpak te gaan toepassen: "Dit is onze aanpak en ik denk dat het zeker belangrijk is om kritisch te zijn. In de huidige wereld lijkt het wel alsof heel wat mensen kritiek niet meer kunnen verdragen zoals het vroeger was. Ik wil zo niet eindigen."