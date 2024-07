Uitslag VT2 België: Verstappen derde, McLarens tikje sneller

De eerste dag van het Belgische raceweekend is alweer een feit. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps in de Ardennen werd in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door nummer twee Oscar Piastri en nummer drie Max Verstappen.

Met veertig procent kans op regen, ging de tweede vrije training van de dag van start. De tribunes op Spa zaten aardig vol en de aanwezige toeschouwers zagen hoe Pierre Gasly als eerste de baan op kwam. De man vlak achter hem ontving echter al het applaus. Max Verstappen kwam namelijk direct de baan op.

De getergde Verstappen trapte direct het gaspedaal in. Zoals wel vaker het geval is, was Verstappen direct het snelste in zijn eerste getimede ronde. Hij reed op de mediums en hij was direct sneller dan Lando Norris op de softs. Na een paar minuten verloor Verstappen de snelste tijd echter aan de Ferrari van Carlos Sainz.

Skateboarden

Vrij vroeg in de sessie besloten de teams hun coureurs naar buiten te sturen voor een run op de zachte band. Oscar Piastri begreep de opdracht en hij pushte zeer hard. Hij noteerde de snelste tijd, maar hij vroeg zijn team wel om de vloer te controleren. Hij was namelijk van mening dat hij rond had gereden als een soort skateboarder. Verstappen probeerde vervolgens die tijd te verslaan, maar hij kwam net te kort, het verschil was klein. Piastri kon niet lang genieten van zijn snelste tijd, want zijn teamgenoot Lando Norris trapte daarna nog eventjes het gaspedaal in.

Rust

Na de snelle rondjes werd het wat rustiger op de baan. Er waren weinig spectaculaire zaken en alle teams hielden zich zoals gewoonlijk bezig met andere zaken. Bij Alpine wilden ze ook graag meters maken nadat Esteban Ocon vrijwel de hele eerste training had gemist vanwege een mogelijk waterlek. Ocon zag er ook nog snel uit, en dat is vast een opsteker voor het geplaagde team.

Sergio Perez had een lastige sessie. In de eerste vrije training klaagde hij nog over problemen, maar nu bleef hij stil. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was echter wel zeer groot. Dat is iets wat de Mexicaan niet nodig heeft, want hij staat enorm onder druk bij Red Bull.