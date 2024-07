'Alpine heeft nieuwe teambaas op het oog'

Het team van Alpine lijkt momenteel bezig te zijn met een soort metamorfose. Het lijkt er sterk op dat ze gaan stoppen met het bouwen van eigen krachtbronnen. Nu is de kans ook groot dat ze kiezen voor een nieuwe teambaas, ze zouden zelfs de opvolger van Bruno Famin op het oog hebben.

Alpine beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal komt veel snelheid te kort en het is al maanden onrustig achter de schermen. Recent werd Flavio Briatore aangetrokken als speciaal adviseur en het lijkt er sterk op dat ze gaan stoppen met hun eigen motorenproject. Waarschijnlijk zullen ze in de toekomst gaan rijden met motoren van Mercedes, en dat betekent dus dat ze stoppen als fabrieksteam.

Ook de organisatie lijkt op de schop te gaan. Vorig jaar werd teambaas Otmar Szafnauer ontslagen en werd hij vervangen door Bruno Famin. De Fransman werd eerst op interimbasis aangesteld, maar hij bleef gewoon aan in zijn functie. Het lijkt er echter op dat Alpine op zoek is naar een nieuwe teambaas. Volgens Motorsport.com heeft Alpine Oliver Oakes op het oog als de nieuwe teambaas. Oakes is nu nog de teambaas van Hitech dat nu actief is in de Formule 2 en de Formule 3. Volgens Motorsport.com sprak Alpine al eerder met Oakes, maar kwam het toen niet tot een deal. Nu zou hij er positiever naar kijken en kan hij idealiter al na de zomerstop instappen.