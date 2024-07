Osaka zet nieuwe stap richting organiseren Grand Prix

Er is nog altijd veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. Veel steden, landen en circuits azen op een plekje op de Formule 1-kalender. In Osaka zijn de ambities nog altijd heel erg hoog, en ze hebben daar nu een extra stap gezet in de richting van het organiseren van een race.

De interesse vanuit de Japanse stad Osaka bestaat al veel langer. De Japanners hebben grootste plannen, maar ze willen het iconische circuit van Suzuka niet van de kalender knikkeren. Ze willen een tweede Grand Prix op Japans grondgebied gaan organiseren. Men wil de lokale economie een boost geven en ze willen heel erg graag uitgroeien tot een soort internationale trekpleister. Het organiseren van een Grand Prix zo daarbij helpen.

De stad heeft nu bekend gemaakt dat ze een speciale werkgroep hebben opgezet. In het Osaka Convention & Tourism Bureau zitten negen bestuursleden. De werkgroep bestaat onder meer uit een toerisme-expert, meerdere lokale coureurs, een Formule 1-journalist en een expert op het gebied van entertainment. Daarnaast wordt er gezocht naar een locatie voor de mogelijke Grand Prix. Men denkt na over een nieuw stratencircuit, maar ook het aanleggen van een permanent complex behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt er nagedacht over een tussenvorm rondom de Osaka Expo.