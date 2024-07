Horner wijst naar Mercedes na kinderachtig-uitspraak Lambiase

Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase stonden afgelopen weekend in de spotlight. Tijdens de Hongaarse Grand Prix waren de twee voortdurend aan het kibbelen. Na Verstappens incident met Lewis Hamilton nam Lambiase het woord 'kinderachtig' in de mond, volgens Christian Horner duidde die term niet op Verstappen.

Verstappen beleefde een frustrerende middag in Hongarije. De Nederlander was niet blij met zijn strategie, de keuzes van Red Bull en het rijgedrag van zijn RB20. Hij liet zijn emoties duidelijk horen en hij voerde meerdere felle discussies met Lambiase. In de slotfase probeerde Verstappen zich langs Lewis Hamilton te wurmen in de eerste bocht, maar dat ging mis. Verstappen vloog door de lucht, en hij klaagde over de boordradio. Lambiase stelde dat het 'kinderachtig' was op de boordradio.

Direct vroegen veel mensen zich af of Lambiase hiermee doelde op het gedrag van Verstappen. Red Bull-teambaas Christian Horner haalde de twijfel snel uit de lucht. In gesprek met de internationale media legde Horner de woorden van Lambiase uit en wees hij naar Mercedes: "Ik denk dat GP op dat moment niet doelde op Max, maar op anderen die op de radio klaagden over straffen. Ik denk niet dat GP het over Max had. Anderen waren namelijk duidelijk aan het zeuren over straffen, want de stewards luisteren natuurlijk ook mee naar het radioverkeer."