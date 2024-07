Marko ergert zich aan inconsistente prestaties Perez

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal leunt vooral om Max Verstappen, zijn teamgenoot Sergio Perez valt heel erg tegen. Helmut Marko is dan ook zeer kritisch op de prestaties van de Mexicaan.

Perez heeft een aantal lastige raceweekenden achter de rug. Ook afgelopen weekend in Hongarije ging het niet helemaal naar wens. Hij zag er aardig uit in de trainingen, maar hij crashte vervolgens flink in de kwalificatie. Dit zorgde ervoor dat hij een inhaalrace moest rijden op zondag. Dat lukte, maar hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen weer geen rugdekking geven. Het begint voor ergernis te zorgen bij zijn werkgever Red Bull Racing.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt enorm van de huidige prestaties van Perez. De Oostenrijker is dan ook opvallend kritisch in zijn column voor Speedweek: "Laten we het even over Sergio Perez hebben. Ik zou zeggen dat het een typisch raceweekend voor Perez was, heel onvoorspelbaar. Hij was heel goed op vrijdag, hij zat net achter Verstappen en hij was de beste tijdens de longruns, maar daarna maakte hij een heel erg domme fout in de kwalificatie, wat resulteerde in de zestiende plaats op de grid en een zeer sterke race met de zevende plek als resultaat. Hij heeft nog steeds dezelfde ups en downs, niemand weet wanneer hij zal schitteren of wanneer hij een fout zal maken, er is gewoon een gebrek aan consistent goede prestaties."