Red Bull introduceert nul updates in Spa, Mercedes kiest de aanval

Dit weekend krijgen de teams en de coureurs nog één keer de kans om te schitteren voor de zomerstop. Op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen kan er veel gebeuren, maar de teams kijken vooral vooruit. Mercedes neemt dan ook een groot updatepakket mee naar Spa.

Het circuit van Spa wordt normaal gesproken niet gezien als een plek om enorme updates te introduceren. Toch kiezen meerdere teams dit weekend wel voor grote updates. Opvallend genoeg is Red Bull Racing één van de teams die dit weekend geen enkel nieuw onderdeel meeneemt. Bij concurrent Mercedes is dat wel anders, want daar rijden de coureurs rond met een nieuwe diffuser, een aangepaste floor edge en aanpassingen aan de beam wing en de Halo. Het gaat hier allemaal om performance-updates, alleen aan de voorvleugel zijn circuitspecifieke updates doorgevoerd.