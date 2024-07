Hamilton verbaasde zichzelf met duel met Verstappen

Lewis Hamilton kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Hongarije. Tijdens de race vocht hij meerdere felle duels uit met Max Verstappen. Opvallend genoeg ging dat Hamilton vrij makkelijk af, en dat zag hij zelf ook niet aankomen. Hamilton is daar na afloop goudeerlijk over.

Hamilton begint steeds beter in vorm te komen. Hij won enkele weken geleden zijn thuisrace op het circuit van Silverstone en in Hongarije ging het ook meer dan prima. Hij vocht op de Hungaroring twee spannende duels uit met zijn voormalig titelrivaal Max Verstappen. In het eerste duel wist hij Verstappen enigszins makkelijk achter zich te houden en bij het tweede duel klapte Verstappen op het voorwiel van de Brit.

Hamilton had niet verwacht dat het duel met Verstappen zo makkelijk zou gaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is daar eerlijk over tijdens de persconferentie voor de top drie: "Wat pure snelheid betreft zag het er niet naar uit dat we het duel aan zouden kunnen gaan. Helaas gaat het nog steeds moeizaam als de temperaturen oplopen, zoals we in Oostenrijk bijvoorbeeld zagen, maar in Hongarije konden we het tempo niet bijhouden. Tijdens mijn eerste stint verbaasde het me echt dat ik Max kon bijhouden. Ik was niet eens heel erg aan het pushen om binnen een seconde te blijven. Op dat punt besefte ik me dat ik kans maakte op de podiumplekken."