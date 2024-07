F1 Commission zet definitief streep door nieuw puntensysteem

Er is een einde gekomen aan de discussies over het puntensysteem in de Formule 1. In de afgelopen maanden ging het veelvuldig over het uitbreiden van het aantal coureurs dat punten kan scoren. Deze plannen zijn nu definitief van tafel, zo werd vanavond bekend gemaakt.

Autosportfederatie FIA heeft vandaag bekend gemaakt welke afspraken er zijn gemaakt tijdens de vergadering van de F1 Commission in de Britse hoofdstad Londen. Op het hoofdkwartier van de FOM werd er onder leiding van Nikolas Tombazis en Stefano Domenicali overlegd over een aantal zaken. Er werd definitief een besluit genomen over het mogelijk aanpassen van het puntensysteem in de Formule 1.

In de afgelopen maanden werd er namelijk gespeeld met het plan om het aantal coureurs dat punten kan scoren uit te breiden. Nu is het zo dat de top tien punten scoort, maar men had het idee om punten uit te delen aan meer coureurs. Er werd zelfs gesproken over het uitdelen van punten aan alle coureurs. Aan al deze discussies is nu een einde gekomen, want volgens de FIA heeft de F1 Commission unaniem besloten om geen veranderingen door te voeren aan het puntensysteem. Dat betekent dat de coureurs gewoon moeten blijven vechten voor een plekje in de top tien voor punten.