Opgewekte Wolff wil eerste seizoenshelft positief afsluiten

Het team van Mercedes is bezig met een goede periode in het seizoen. De Duitse renstal heeft meer snelheid gevonden en ze mogen met enige regelmaat het podium betreden. Teambaas Toto Wolff leeft dan ook met een positief gevoel toe naar het Belgische raceweekend.

Mercedes begon op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen, maar inmiddels verkeren ze in een goede vorm. Lewis Hamilton en George Russell rijden sterke races en ze hebben dit seizoen ook al allebei races gewonnen. Russell profiteerde in Oostenrijk van een clash voor hem, en in Silverstone kwam Hamilton oppermachtig als winnaar over de streep. De zevenvoudig wereldkampioen mocht ook in Hongarije het podium betreden, en dat zorgt voor een goed gevoel bij het team.

Momentum

Ook teambaas Toto Wolff is positief. De Oostenrijker heeft dan ook heel erg veel zin in de Belgische Grand Prix van aankomend weekend. In de preview van Mercedes kijkt hij vooruit naar het weekend op het circuit van Spa-Francorchamps: "We betreden het laatste raceweekend voor de zomerstop met een reeks van vijf podiumfinishes op rij. We willen dat momentum vasthouden en de eerste helft van het seizoen sterk afsluiten. We bevinden ons op een positief traject en dat is veelbelovend."

Performance

Wolff blijft echter wel realistisch, want hij weet dat andere teams ook sterk voor de dag kunnen komen. McLaren is in vorm en Red Bull kan nog altijd schitteren. Wolff is duidelijk: "De teams voor ons liggen dicht bij elkaar en we moeten op ons best zijn om mee te kunnen strijden. We komen een beetje pace te kort vergeleken met onze tegenstanders, maar we gaan wel verder met het meebrengen van performance. Het is nog niet genoeg om elk weekend voor de zeges te vechten, maar we kunnen nu wel vaker voor de posities in de top drie vechten."