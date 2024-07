'Renault start intern onderzoek naar toekomst F1-motorproject'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Renault gaat stoppen met hun motorenproject. In de afgelopen weken gingen er immers veel geruchten rond over een mogelijk vertrek van Renault als motorleverancier. Het lijkt er sterk op dat Renault nu een intern onderzoek is gestart naar de toekomst van de motorenfabriek.

Het team van Alpine beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. De resultaten vallen tegen en achter de schermen is het al geruime tijd onrustig. Het lijkt er sterk op dat ze gaan stoppen met het eigen motorenproject. Eerder vandaag ging er een hardnekkig gerucht rond over een mogelijke deal tussen Alpine en Mercedes. Kersvers Alpine-adviseur Flavio Briatore lijkt een deal te hebben gesloten met Mercedes.

Het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com meldt vandaag dat er een intern onderzoek is gestart door Renault. Het onderzoek zou gaan over de toekomst van de Formule 1-motorfabriek in het Franse Viry-Chatillon. Het personeel dat werkt in de fabriek zou vandaag op de hoogte zijn gesteld van het onderzoek. Er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen, maar het doel van het onderzoek zou zijn om te zien hoe de fabriek deel kan blijven uitmaken van de autosportactiviteiten van Renault. Het begint er dan ook steeds meer en meer op te lijken dat Renault binnenkort de stekker uit hun motorenproject trekt.