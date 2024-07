Ook Horner hekelt simracekritiek op Verstappen

Max Verstappen kende afgelopen weekend een frustrerende race in Hongarije. Hij was ontevreden met een aantal beslissingen van Red Bull Racing, en hij ontving zelf ook kritiek op zijn deelname aan een simrace. Volgens Christian Horner slaat die kritiek helemaal nergens op.

Tijdens het Hongaarse Grand Prix-weekend nam Verstappen met zijn vrienden van Team Redline ook deel aan de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps. Verstappen reed een aantal nachtelijke stints in de simulator, en dat leverde hem de nodige kritiek op. Men vroeg zich af of dit wel zo'n slimme beslissing was en of het impact had op zijn concentratie tijdens de Hongaarse Grand Prix.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wees die kritiek direct na de race al naar het rijk der fabelen. De meningen bij het team zijn eensgezind, niemand heeft problemen met de nachtelijke avonturen van Verstappen in de simracewereld. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner vindt de kritiek op Verstappens deelname aan de simrace onzin. De Britse teambaas sprak zich erover uit tegenover de internationale media: "Max weet zelf echt heel erg goed wat er voor nodig is om een Grand Prix te rijden, om een race te winnen en om een wereldtitel te winnen in de Formule 1. Wij vertrouwen hem daar volledig in."