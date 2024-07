Horner stelt dat lucht geklaard is bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing kende een enigszins positieve vrijdag in België. Max Verstappen leek zich weer goed te voelen en hij mengde zich in de strijd om de snelste tijden. Volgens teambaas Christian Horner zijn alle zaken van vorig weekend uitgesproken.

In Hongarije had Verstappen het immers nog aan de stok met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en de rest van de pitmuur. In Spa organiseerde Red Bull-teambaas Christian Horner op donderdag een soort goedmaakgesprek, en dat leek te hebben gewerkt. Tijdens de vrije trainingen zat Verstappen immers weer ouderwets te dollen met Lambiase en leek hij zich goed te voelen in zijn RB20.

Horner stelt dan ook dat alles weer in orde is binnen het team. De Britse teambaas is er nogal duidelijk als hij zich in Spa uitspreekt over de situatie. Voor de microfoon van de Italiaanse tak van Sky Sports is Horner er zeer duidelijk over: "We hebben daar achter de schermen over gepraat. Elk persoon is ander en je kunt Max dan ook niet met anderen vergelijken. Hij weet precies wat we van hem vragen en wat er van hem nodig is om ons de resultaten te brengen die we van hem verwachten. We vertrouwen op zijn beoordelingsvermogen. Voor mij is deze zaak heel simpel. Er zullen hoe dan ook geen simraces meer zijn tot het einde van het jaar, dus het is prima zo."