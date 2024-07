'Formule 1 wijst wildcard-systeem voor rookies af'

In de Formule 1 doet men er momenteel alles aan om rookies meer tijd achter het stuur te geven. Onder de huidige regels is het lastig voor jonge coureurs om veel ervaring op te doen in Formule 1-materiaal. Het lijkt er op dat er werd nagedacht over een wildcard-systeem, maar dat idee is van tafel geschoven.

Vrijwel alle Formule 1-teams beschikken over een uitgebreid opleidingsprogramma voor jonge coureurs. Onder de huidige regels is het echter heel erg lastig om de rookies ervaring op te laten doen in nieuwe Formule 1-wagens. Sinds een aantal jaar zijn alle teams wel verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg.

Wildcard

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com werd er deze week tijdens de vergadering van de F1 Commission dan ook een opvallend plan besproken. Tijdens de vergadering in Londen werd er gesproken over een mogelijk wildcard-systeem voor rookies. Dit zou dus betekenen dat de jonge coureurs tijdens een paar weekenden een kans zouden kunnen krijgen in de races. Volgens Motorsport.com werd het plan echter al snel van tafel geschoven. Onder de huidige budgetcapregels zou het onmogelijk zijn om een derde auto in te zetten en logistiek gezien zou het een te grote uitdaging zijn.

Vervangen

Volgens het medium zou de enige manier waarop een wildcard-systeem zou werken, een systeem zijn waarbij een rookie een vaste coureur vervangt. Dit plan zou dan ook zijn besproken tijdens de vergadering van de F1 Commission. Al snel werd echter duidelijk dat dit geen goed plan zou zijn. Voor de teams zou dit niet werken en men concludeerde dat dit mogelijk ook niet goed zou vallen bij de fans.