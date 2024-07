'F1 vraagt coureurs op taalgebruik te letten na scheldpartij Verstappen'

Max Verstappen zorgde vorige week in Hongarije voor de nodige controverse. De Nederlander was woest en de hele wereld kon meeluisteren hoe hij zijn team uitschold. De hoge heren van de Formule 1 lijken hier niet zo blij mee te zijn, het lijkt er sterk op dat ze de teams hebben gevraagd naar deze zaak te kijken.

Verstappen kende een frustrerende race in Hongarije. Het ging niet zoals hij wilde en dat zorgde voor de nodige woede bij Verstappen. Hij liet zijn team weten dat hij niet blij was met zijn auto en zijn tactiek en daarbij gebruikte hij de nodige scheldwoorden. De meeste woorden werden weggepiept door de regie, maar het was wel duidelijk dat Verstappen er geen zin in had om voor 'nettere' woorden te kiezen.

Het lijkt er op dat de hoge heren van de sport niet zo blij waren met de scheldpartij van Verstappen. Eerder deze week stond er een vergadering van de F1 Commission op het programma, en het lijkt er op dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali daar heeft ingegrepen. Volgens The Times zou er tijdens deze vergadering aan de teams zijn gevraagd om hun coureurs op het hart te drukken om minder te vloeken over de boordradio. Domenicali zou de teams hebben gewezen op het feit dat radioverkeer kan worden uitgezonden op de televisie, en dat er ook jonge fans meekijken.