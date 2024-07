Uitslag VT1 België: Vrolijke Verstappen ouderwets snel, Albon verrast met derde tijd

De eerste sessie van het Belgische raceweekend zit er alweer op. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. De tweede tijd werd neergezet door Oscar Piastri, terwijl Alexander Albon ditmaal de top drie compleet maakte.

Nadat het circuit vlak voor de start van de training eventjes veranderde in een filmset, was het tijd voor het echte werk. De teams krijgen dit weekend te maken met een nieuwe technical directive om flexiwings te controleren en dat was te zien op onder meer de McLarens, de Mercedessen en de Red Bulls.

Deadpool

George Russell trapte de sessie af door als eerste de baan op te komen. In zijn spiegels zag hij direct meerdere collega's het asfalt betreden. Esteban Ocon kon direct weer naar binnen, maar zijn team Alpine riep hem direct weer naar binnen. Er waren overduidelijk technische problemen bij de auto van de man die dit weekend rijdt met een Deadpool-helm. Volgens Alpine ging het om een waterlek. Ook Daniel Ricciardo had een lastige start, hij raakte bijna de muur toen hij op een vreemde manier spinde bij het uitkomen van La Source.

Verstappen

Bij Red Bull leek alles weer een beetje beter te gaan. Na het lastige weekend in Hongarije, gaf de eerste vrije training in België een heel ander beeld. Max Verstappen begon goed met de snelste tijd, en hij vond zichzelf ook terug aan kop van de tijdenlijst bij de softruns. Hij was flink sneller dan zijn concurrenten, en dat zal hem een goed gevoel geven. Zijn teamgenoot Sergio Perez staat onder druk, en hij had het minder goed. De Mexicaan klaagde over problemen bij het insturen van de bochten.

Radioverkeer

Ook bij Ferrari waren er opvallende radioberichten te horen. Daar begreep Charles Leclerc namelijk niets van de boodschap van zijn race-engineer. Verstappen kon ondertussen weer lachen en hij dolde met zijn engineer Gianpiero Lambiase tijdens de sessie. De zon scheen en ook bij Verstappen leek dat weer het geval te zijn. Ook bij het team van Williams heerste er waarschijnlijk optimisme, want de verrassende Alexander Albon kon mee doen aan de top van de tijdenlijst.

Bij Mercedes was men veel minder tevreden. Ze bevonden zich aan de bovenzijde van de tijdenlijst, maar er waren wel probleempjes. Lewis Hamilton klaagde over bouncing, en ook George Russell had wat op- en aanmerkingen. Er is echter nog genoeg tijd om een aantal zaken aan te passen.