Officieel: Binotto gaat Formule 1-project Audi leiden

Het Audi-project heeft een enorme stap gezet. De Duitse fabrikant betreedt de Formule 1 in 2026 en ze zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen. Vandaag hebben ze bekend gemaakt dat Mattia Binotto is aangesteld om het project te gaan leiden.

Audi neemt vanaf 2026 het team van Sauber over. Het project is in volle gang en de ambities van de Duitse autofabrikant zijn zeer hoog. Ze contracteerden eerder al Nico Hülkenberg als coureur en het is nog niet duidelijk wie de tweede coureur wordt. Achter de schermen werkt men ondertussen hard door aan het project. Vandaag heeft Audi bekend gemaakt dat Mattia Binotto het project gaat leiden.

Binotto was jarenlang werkzaam bij Ferrari, in zijn laatste dienstjaren was hij de teambaas van de Scuderia. Na een aantal teleurstellende resultaten vertrok hij eind 2022 bij Ferrari. In de afgelopen jaren werkte hij niet in de Formule 1, maar bezocht hij wel meerdere keren de paddock. Audi heeft bekend gemaakt dat Binotto per 1 augustus aan de slag gaat als Chief Operating en Chief Technical Officer. Zijn komst betekent wel dat Andreas Seidl en Oliver Hoffmann het project gaan verlaten. Seidl was de CEO van Sauber en hij zou ook het Audi-project gaan leiden, Hoffmann had recent van Audi een nieuwe rol gekregen bij het Formule 1-plan.