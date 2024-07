'Alpine dichtbij motordeal met Mercedes'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Alpine afscheid gaat nemen van hun motorenproject. De geruchten gaan al weken rond en inmiddels lijkt het er sterk op dat ze een motorpartner hebben gevonden. Het gaat hier om Mercedes en mogelijk gaat de samenwerking al in 2025 in.

Het team van Alpine beleeft een dramatisch seizoen en er wordt gekeken naar alle zaken. Ook de motorenkwestie is onderwerp van gesprek. Het lijkt er sterk op dat ze gaan stoppen met hun eigen motorenproject. Ze gaan waarschijnlijk afscheid nemen van de Renault-krachtbronnen en het lijkt er op dat kersvers adviseur Flavio Briatore op zoek is naar een nieuwe motorpartner. De kans is groot dat dit Mercedes gaat worden.

Volgens het doorgaans betrouwbare Motorsport.com zijn de gesprekken tussen Mercedes en Alpine in een vergevorderd stadium. Briatore werd in Hongarije meermaals gezien bij het motorhome van Mercedes en er zou zelfs een principeakkoord zijn bereikt. Er moeten nog een aantal details worden besproken, en dat kan nog tijden duren. Het lijkt er op dat Alpine een samenwerking kan aangaan die lijkt op de samenwerking die Mercedes heeft met Aston Martin. Dat team maakt ook bereik van de ophanging en versnellingsbak van Mercedes. Er bestaat een kans dat Alpine al in 2025 gaat rijden met Mercedes-krachtbronnen, maar dat hangt volledig af van wanneer het contract rond kan komen.