Hamilton met handen in het haar: "Best slechte dag"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kende een wisselende eerste dag in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps reed hij niet de beste vrijdag van het seizoen. Na afloop stelde Hamilton dat het eigenlijk best wel een slechte dag was.

De verwachte regen in Spa bleef op vrijdag uit. De eerste en de tweede vrije training werden dan ook verreden op een droge baan. Op het schitterende asfaltlint in de Belgische Ardennen had Hamilton het redelijk lastig, in de eerste vrije training noteerde hij nog een goede vijfde tijd, maar in de tweede training kwam hij niet veel verder dan de tiende tijd. In beide trainingen was zijn achterstand op de snelste tijd nogal fors.

Na afloop van de tweede vrije trainingen was Hamilton dan ook niet helemaal tevreden met de resultaten. De Britse zevenvoudig wereldkampioen oogde in gesprek met F1 TV redelijk relaxed: "Het was best een slechte dag. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Natuurlijk hebben we ons in de afgelopen races heel erg fijn gevoeld, maar vandaag voelde het echt compleet anders. We hebben wel wat aan de auto gedaan aangezien de eerste sessie ook niet fantastisch was. We hebben een paar aanpassingen gedaan in VT2 en die startte goed, maar toen we overgingen naar de softs konden we gewoon niets verbeteren."