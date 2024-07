Villeneuve kraakt Perez: "Titel meer waard dan sponsorgeld"

Sergio Perez staat momenteel onder grote druk bij Red Bull Racing. De resultaten van de Mexicaan vallen flink tegen en er wordt zelfs getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Ook Jacques Villeneuve twijfelt aan hem en hij stelt dat een constructeurstitel veel meer waard is dan een zak sponsorgeld.

Het is een feit dat de resultaten van Perez achterblijven bij die van zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander heeft het zwaar, maar hij vecht wel voor de topposities. Perez kan zich soms zelfs niet mengen in de gevechten om de kruimels en dat kan voor problemen gaan zorgen. McLaren komt namelijk steeds dichterbij in het constructeurskampioenschap, en Red Bull heeft daarvoor simpelweg resultaten nodig van Perez.

Sponsorgeld

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is zeer kritisch op Perez. De Canadese oud-coureur ziet Perez worstelen en bij Motorsport.com deelt hij zijn analyse: "Het probleem is dat hij op dit moment het team punten kost. Het Red Bull ook de constructeurstitel gaan kosten, en dat is meer waard dan het sponsorgeld dat hij meebrengt. Het helpt het team ook niet om progressie te boeken met de ontwikkeling van de auto. Het is dus geen goede situatie."

Toekomst

Er wordt ook flink getwijfeld aan de toekomst van Perez bij Red Bull. Hij verlengde recent zijn contract bij de Oostenrijkse renstal, maar er gaan geruchten rond over een mogelijke exit na de zomerstop. Villeneuve weet ook nog niet of Perez dan nog zal rondrijden in de Red Bull-kleuren: "Ik weet niet hoe de contracten in elkaar steken. Als hij niet een nieuw contract zou hebben getekend, dan was die vraag heel eenvoudig te beantwoorden. Maar het is onmogelijk voor ons om een oordeel te vellen. We kennen de contracten niet, we maken geen deel uit van de discussie."